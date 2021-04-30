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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.524 mortes e passa de 436 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 66 mortes e 1.786 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:10
Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik
Mais 66 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (30). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.524. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.786 novos casos, chegando a 436.681 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.988. Vila Velha aparece em segundo, com 53.835 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.307) e Cariacica (34.032). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.117 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.612), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (30), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 409.278, sendo 2.171 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 682.865 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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