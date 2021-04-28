Falta de vacinas para a segunda dose é mais um erro inaceitável de gestão

Profissional de saúde prepara dose da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Não há imunização efetiva sem a aplicação da segunda dose das vacinas utilizadas atualmente no Brasil contra a Covid-19 , a Coronavac e a AstraZeneca. E essa complementação vacinal obrigatória tem sido colocada em risco por fatores que se aglutinam e acabam por fragilizar ainda mais o enfrentamento da pandemia, atrasando a formação de uma proteção coletiva.

Não bastasse o abandono vacinal decorrente do descuido pessoal, a situação tem se agravado pela escassez da Coronavac, com o próprio ministro Marcelo Queiroga tendo admitido que o Ministério da Saúde enfrenta dificuldades na distribuição em função dos atrasos na chegada dos insumos para a produção pelo Instituto Butantan.

Em 21 de março, o Ministério da Saúde havia mudado a orientação prévia e passou a autorizar que todas as vacinas armazenadas por Estados e municípios para garantir a segunda dose fossem utilizadas na primeira, para acelerar a imunização dos grupos prioritários. Houve a garantia, por parte da pasta, de que não haveria desabastecimento.

A estratégia acabou se mostrando um erro, diante das imprevisibilidades que cercam a produção das vacinas no país desde o início. Mais uma vez, faltou gestão qualificada para evitar o pior cenário. Para um país que sempre foi um exemplo internacional em programas de imunização nacional, é mais uma mácula.

À desorganização da gestão federal, soma-se a via-crúcis do agendamento nos sites das prefeituras para agravar o quadro de inadimplência com a segunda dose. Não são poucos os relatos de usuários sobre instabilidade no sistema, desaparecimento instantâneo de vagas, sem falar na própria exclusão digital, que contribui para dificultar o acesso. Há prefeituras que afirmam realizar a busca ativa nos grupos a serem vacinados, mas não há garantia.

A orientação é localizada, mas é tão óbvia que deveria ter partido de uma estratégia nacional, atrelada à reserva compulsória da segunda dose do antígeno. As arestas no Plano Nacional de Imunização não foram aparadas quando deveriam, com mudanças de percurso que agora geram mais esse caos.

A vacinação é a maior esperança contra a Covid: enquanto o país se prepara para ultrapassar a marca das 400 mil mortes, nem 15% da população brasileira tomou a primeira dose até o momento. A segunda, que deveria ser um alívio, tornou-se um suplício novamente pela má gestão das vacinas, que tem o início de sua trama em 2020, quando o governo federal negligenciou negociações com farmacêuticas. Em outro campo de batalha, trava-se agora a controvérsia da compra das vacinas Covaxin e Sputnik sem autorização da Anvisa.

Enquanto isso, entra em cena a CPI da Covid . O seu relator, o senador Renan Calheiros, já afirmou que na lista de 11 requisições que a comissão fará durante o processo investigatório, a primeira trata do "inteiro teor dos processos administrativos, de contratações e das demais tratativas relacionadas às aquisições de vacinas e insumos, no âmbito do Ministério da Saúde". Ou seja, as derrapadas do governo nesta seara devem ser tratadas como prioridade.