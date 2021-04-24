Derrubada de veto pelo Congresso é uma irresponsabilidade histórica

Fachada do Congresso Nacional durante amanhecer em Brasília Crédito: Pedro França/Agência Senado

Inexplicável pela lógica, mas demasiadamente condizente com o fisiologismo impregnado na política brasileira (alguém aí se lembra da falácia da "nova política"?), a derrubada do veto que impedia que servidores de nível técnico da Receita fossem automaticamente promovidos a analistas fiscais, cargo de nível superior com exigência de concurso público, foi construída em um daqueles desconfortáveis momentos em que oposição e base governista se abraçam.

Desconfortável porque, ironicamente, quase nunca se unem em favor dos interesses coletivos, para encampar um projeto de país livre de picuinhas ideológicas. No Brasil, desconfiar do consenso é quase uma questão de sobrevivência. Lamentavelmente.

Mas vale embarcar na máquina do tempo para ver que a própria origem desse imbróglio, 12 anos atrás, está intimamente ligada a uma certa desorganização estatal. Inclusive, a própria deliberação sobre o tema ter demorado mais de uma década já dá um indício de como as decisões se arrastam. Tudo porque, até 2013, houve um acúmulo de mais de três mil vetos sem deliberação, que até hoje estão sendo apreciados.

Os 1,8 mil servidores que com a derrubada do veto, imposto pelo presidente Lula em 2009, passam a ser categorizados como analistas fiscais estavam lotados na Secretaria de Receita Previdenciária, órgão criado em 2005 para centralizar as contribuições sociais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que acabou extinta em 2007. Esteve em atividade, portanto, durante dois anos apenas.

O que mostra a responsabilidade da administração pública: sem planejamento e eficiência de gestão, criam-se ministérios e novos departamentos que acabam sendo inócuos. Mais de uma década depois, é a necessidade de realocar os recursos humanos que criou esse disparate de elevar servidores com cargos técnicos ao status de nível superior. E quem paga a conta é o contribuinte.

Uma decisão tão dispendiosa para o país é tomada pelos parlamentares, sem peso na consciência, quando se atravessa um de seus períodos mais críticos, com a urgência de gastos para enfrentar a pandemia em todas as suas frentes, seja a da saúde pública, seja a da economia. Acentuar o rombo fiscal em um momento tão delicado é uma irresponsabilidade histórica, irreparável. Beneficia-se uma minoria com despesas altíssimas, em detrimento das necessidades da população.

Os servidores beneficiados já recebiam salários que variavam entre R$ 5,4 mil a 13 mil, muito superiores ao da maioria dos brasileiros. Com a mudança, os vencimentos passarão a ser de R$ 11,7 mil a R$ 16,7 mil. Com o montante necessário para arcar com esses valores, seria possível pagar 18,6 milhões de parcelas mínimas do auxílio emergencial oferecido atualmente pelo governo federal