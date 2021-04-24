Moradores de Vitória e Vila Velha ficam sem a 2ª dose de Coronavac

Vacinação com a Coronavac: atraso na aplicação da segunda dose Crédito: Carlos Alberto Silva

Moradores de Vitória Vila Velha começaram a sentir o impacto da diminuição no repasse do Ministério da Saúde aos Estados de novas doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. O agendamento da segunda dose para o grupo que já esperou o prazo máximo entre a primeira e a segunda aplicação estava previsto para o final desta semana, o que não aconteceu. Nas redes sociais das prefeituras, em publicações sobre o agendamento para novos grupos de capixabas, moradores reclamaram e se preocuparam com o atraso.

"Tivemos por parte do Butantan atraso na disponibilidade do IFA [Insumo Farmacêutico Ativo] da produção das doses, o que poderá acarretar ao longo das próximas três semanas uma suspensão no envio de doses do Butantan necessárias para poder seguir aplicando a 1ª e a 2ª doses", declarou o secretário.

Na última remessa, o Estado recebeu 13.400 doses de Coronavac e 57 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Por nota, a prefeitura de Vitória não confirmou que o atraso para abertura do agendamento se deu por falta de vacinas. A administração informou apenas que está "apurando" o que pode ter acontecido e que, paralelamente, faz buscas ativas para encontrar idosos que ainda não tenham sido vacinados.

"Desta forma, a Semus recomenda que os moradores de Vitória, com 70 anos ou mais, que já completaram o intervalo de 28 dias entre as doses, e ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, entrem em contato com a sua unidade de saúde de referência para que seja feita a programação da regularização da imunização", diz o texto.

Em entrevista para a TV Gazeta, neste sábado (24), o prefeito Lorenzo Pazolini afirmou que espera receber novas doses de imunizantes nas próximas semanas, mas que a aplicação depende das vacinas chegarem. "Nós temos o limite das vacinas que chegam, assim que elas chegam na rede de Vitória as doses são imediatamente aplicadas nos cidadãos."

PREFEITURA DE VILA VELHA

Em Vila Velha, moradores também reclamam da dificuldade de conseguir a segunda dose no prazo que havia sido estipulado para quem se vacinou com a Coronavac. Nas publicações das redes sociais que convocavam para a vacinação com a Astrazeneca, internautas pediam informações sobre o agendamento das segundas doses.