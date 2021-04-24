Atendimento individual é liberado em escolas da Grande Vitória
Com todos os municípios da Grande Vitória enquadrados no risco alto de contaminação pelo novo coronavírus, as aulas presenciais seguem suspensas, mas professores poderão realizar atendimentos presenciais, desde que sejam individuais e com hora marcada a partir de segunda-feira (26).
A flexibilização foi estabelecida desde o dia 16 para municípios que se enquadram em risco alto. Nesta semana, 39 cidades estavam nessa classificação e já puderam realizar os atendimentos individuais. A partir de segunda, serão 50 ao todo, incluindo a Região Metropolitana.
Até então, toda a Grande Vitória está em risco extremo e, por isso, os professores seguem proibidos de se encontrar com os alunos. Com o novo mapa anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta sexta-feira (23), os municípios da região vão voltar para o risco alto, possibilitando a assistência presencial.
No novo mapa, apenas cinco municípios permanecem em risco extremo e com as medidas mais restritivas, e 23 em risco moderado, estes com atividades presenciais já liberadas. As 50 cidades que estão em risco alto e podem seguir a regra dos atendimentos individualizados são: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.
VACINAÇÃO
Os trabalhadores da Educação vão ter a vacinação antecipada no Espírito Santo, e a medida foi marcada por um ato simbólico no último dia 15. Os profissionais serão imunizados com doses da reserva técnica enviadas pelo Ministério da Saúde, uma espécie de excedente que poderia ser usado em caso de perdas ou extravios.
Devido ao baixo número de vacinas disponíveis até o momento, a imunização desse grupo também segue uma ordem de prioridade a partir da faixa etária. O primeiro grupo a ser vacinado é o de 50 a 59 anos. As doses para iniciar a imunização da categoria começaram a ser distribuídas aos municípios na sexta-feira.