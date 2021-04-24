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A partir de segunda

Atendimento individual é liberado em escolas da Grande Vitória

Além da Região Metropolitana, medida vale para todos os municípios que migraram do nível extremo para o alto no mapa de risco de transmissão da Covid-19 no ES

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 10:30

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

24 abr 2021 às 10:30
O papel da escola está para além do pedagógico
Professores poderão realizar atendimentos individuais a partir de segunda-feira Crédito: Freepik
Atendimento individual é liberado em escolas da Grande Vitória
Com todos os municípios da Grande Vitória enquadrados no risco alto de contaminação pelo novo coronavírus, as aulas presenciais seguem suspensas, mas professores poderão realizar atendimentos presenciais, desde que sejam individuais e com hora marcada a partir de segunda-feira (26). 
A flexibilização foi estabelecida desde o dia 16 para municípios que se enquadram em risco alto. Nesta semana, 39 cidades estavam nessa classificação e já puderam realizar os atendimentos individuais. A partir de segunda, serão 50 ao todo, incluindo a Região Metropolitana.
Até então, toda a Grande Vitória está em risco extremo e, por isso, os professores seguem proibidos de se encontrar com os alunos. Com o novo mapa anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta sexta-feira (23), os municípios da região vão voltar para o risco alto, possibilitando a assistência presencial. 

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No novo mapa, apenas cinco municípios permanecem em risco extremo e com as medidas mais restritivas, e 23 em risco moderado, estes com atividades presenciais já liberadas. As 50 cidades que estão em risco alto e podem seguir a regra dos atendimentos individualizados são: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.
52º Mapa de risco de convivência com a pandemia no ES
Mapa compara os níveis de transmissão da Covid-19 em duas semanas epidemiológicas Crédito: Divulgação/Governo do ES

VACINAÇÃO

Os trabalhadores da Educação vão ter a vacinação antecipada no Espírito Santo, e a medida foi marcada por um ato simbólico no último dia 15. Os profissionais serão imunizados com doses da reserva técnica enviadas pelo Ministério da Saúde, uma espécie de excedente que poderia ser usado em caso de perdas ou extravios.
Devido ao baixo número de vacinas disponíveis até o momento, a imunização desse grupo também segue uma ordem de prioridade a partir da faixa etária. O primeiro grupo a ser vacinado é o de 50 a 59 anos. As doses para iniciar a imunização da categoria começaram a ser distribuídas aos municípios na sexta-feira. 

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