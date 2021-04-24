Ônibus do Transcol poderão circular de segunda a sábado nos municípios em risco alto Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Antes, o transporte coletivo só estava autorizado de segunda à sexta-feira, com suspensão aos sábados, domingos e feriados.

Confira as atuais definições para academias e coletivos no risco alto e no risco extremo Crédito: Governo do Estado

Agora, o funcionamento dos coletivos para as cidades em risco alto — caso da Grande Vitória — será de segunda a sábado, de 5h às 22h, devendo ser respeitado o limite de 75% da ocupação para o transporte intermunicipal e interestadual, inclusive ferroviário. Para o rodoviário, o horário limite para embarque será às 22h.

No caso dos ônibus do sistema Transcol, eles poderão operar nos domingos e feriados apenas para profissionais da saúde.

Para os municípios antes classificados como sendo de risco extremo, o transporte coletivo só estava autorizado de segunda à sexta-feira, com suspensão aos sábados, domingos e feriados.

O NOVO MAPA

O novo mapa tem validade até o dia 2 de maio e aponta para a melhoria de alguns indicadores. Ao todo, são 50 cidades que estão em risco alto, dentre elas os municípios da Região Metropolitana - Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari, 23 em risco moderado e 5 em risco extremo.

A divulgação do novo mapa de risco foi realizada pelo governador Renato Casagrande, durante pronunciamento na noite deste sexta-feira (23). Vale lembrar que no mapa vigente até domingo (25), a Capital e os municípios vizinhos continuam em risco extremo, com comércio, padarias e restaurantes fechados no domingo e sem coletivos no final de semana.

Na próxima semana cinco cidades continuarão na classificação de risco extremo para a transmissão do coronavírus: Domingos Martins, Santa Teresa, Mimoso do Sul, Ecoporanga e Pedro Canário.

O governador apontou que a quarentena de 18 dias, realizada no Estado como um grande pivô para essa redução de cidades no risco extremo.