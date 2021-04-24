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Pandemia

Covid-19: em intervalo de 48h, pai, mãe e filho morrem em Aracruz

As mortes ocorreram entre a noite de quarta-feira (21) e esta sexta-feira (23); o filho do casal, Gilmar Goes Ramos, de 49 anos, foi o primeiro a não resistir às complicações da doença

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 21:05

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 abr 2021 às 21:05
Covid-19
Pai, mãe e filho morrem com diferença de menos de 48h por complicações da Covid-19 em Aracruz Crédito: Montagem | Arquivo da família
Em um intervalo de menos de 48h, três pessoas de uma mesma família, sendo pai, mãe e filho, morreram devido à Covid-19 em Aracruz, cidade da região Norte do Espírito Santo. As mortes ocorreram entre a noite de quarta-feira (21) e esta sexta-feira (23).
O filho do casal, Gilmar Goes Ramos, de 49 anos, foi o primeiro a não resistir às complicações da doença. Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, no município. Ficou 15 dias hospitalizado e morreu na noite desta quarta (21).
A mãe dele, Eledina Goes Ramos, conhecida como "Dona Nega", de 71 anos, morreu na manhã desta quinta (22). A matriarca também ficou 15 dias hospitalizada, tendo permanecido na UTI de um hospital de Colatina.
Alfeu de Deus Ramos, de 68 anos, ficou 17 dias internado e também estava no Hospital São Camilo, em Aracruz, assim como o filho. A morte foi confirmada na manhã desta sexta-feira (23).
De acordo com Jaqueline Moreira, casada com o irmão de Gilmar, Giovanni Góis Ramos, de 48 anos, o marido também foi hospitalizado em Baixo Guandu, mas recebeu alta hospitalar após seis dias e segue se recuperando em casa. Segundo Jaqueline, o cunhado e a sogra foram sepultados ainda na quinta-feira (22), enquanto o sogro teve a cerimônia nesta sexta (23).
Demandada, a secretária de Saúde de Aracruz, Bernardete Coelho, confirmou e lamentou as três mortes na mesma família. Ela destacou que o município viveu a semana mais letal desde o início da pandemia. De acordo com o Painel Covid-19, são 11 óbitos confirmados no período.

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