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Covid-19: gerente morre quatro dias após a esposa em Água Doce do Norte

Morte do casal de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, chocou os moradores. Eles deixam uma filha, de dois anos

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 19:38

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2021 às 19:38
Adilson Belo morreu quatro dias após a esposa, Edimara Lopes
Adilson Belo morreu quatro dias após a esposa, Edimara Lopes Crédito: Reprodução/Redes sociais
O gerente Adilson Belo, de 37 anos, morreu nessa segunda-feira (19) depois de lutar contra a Covid-19. A esposa, Edimara Gregório Lopes, de 36 anos, também contraiu o vírus e faleceu dias antes, na última quinta-feira (15). A morte do casal de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, chocou os moradores. Eles deixam uma filha, de dois anos.
Covid-19 - gerente morre quatro dias após a esposa em Água Doce do Norte
O irmão de Adilson, Charles Belo, conta que o casal era saudável e não tinha comorbidades. Segundo ele, a vendedora do setor de rochas Edimara Lopes foi quem começou a ter os primeiros sintomas do novo coronavírus. A doença evoluiu e ela precisou ser internada. Dias depois, foi o esposo, em uma unidade particular em São Mateus. O casal ficou mais de 10 dias internado em UTIs. 
Edimara Lopes estava internada em Colatina e foi sepultada no distrito de Santo Agostinho. Quatro dias depois, o marido teve o mesmo fim. Adilson Belo foi enterrado em Bom Destino, no distrito  de Água Doce do Norte. A criança está sob os cuidados da avó materna.
“Ninguém esperava por isso. Era um casal maravilhoso, trabalhador. Falei com meu irmão que ia dar tudo certo, que estaríamos com ele até o final. Recentemente, ele realizou o sonho, construiu uma casa, tudo novinho”, lembra Charles Belo.
Adilson era gerente de uma loja de eletrônicos no município vizinho de Barra de São Francisco. Nas redes sociais da empresa, eles lamentaram a morte precoce do funcionário.

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