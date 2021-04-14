Profissionais da educação do ES começam a ser vacinados nesta quinta (15)

A vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19 começa nesta quinta-feira (15). A imunização será iniciada a partir das 8 horas em local ainda não informado e divulgada pelas redes sociais do governo.
Profissionais da educação do ES começam a ser vacinados contra a Covid-19
Em pronunciamento realizado no último dia 25, o governador Renato Casagrande informou que será utilizada na imunização a reserva técnica de 5% dos lotes que chegam ao Estado. E ela será voltada aos profissionais que atuam na linha de frente do combate a pandemia. No mesmo dia também foi anunciado o início da vacinação dos profissionais da segurança, já iniciado.
"Passaremos a vacinar profissionais da segurança pública e da educação que estiverem em atividade, na linha de frente do trabalho, com a reserva técnica de 5% dos lotes que chegarão a partir desta data. Começando pelos profissionais de mais idade", disse Casagrande em pronunciamento no último dia 25.
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), por intermédio do diretor Ildebrando José Paranhos, informou que não participou das reuniões para decidir como será a imunização dos professores. “Em audiência realizada no dia 7, o sindicato reiterou a importância de vacinar todos os trabalhadores da educação”, disse.