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Imunização contra a Covid-19

Profissionais da educação do ES começam a ser vacinados nesta quinta (15)

Em pronunciamento realizado no dia 25 de março, governador afirmou que a previsão era de iniciar por profissionais de mais idade

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:43

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:43
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19 começa nesta quinta-feira (15). A imunização será iniciada a partir das 8 horas em local ainda não informado e divulgada pelas redes sociais do governo.
Profissionais da educação do ES começam a ser vacinados contra a Covid-19
Em pronunciamento realizado no último dia 25, o governador Renato Casagrande informou que será utilizada na imunização a reserva técnica de 5% dos lotes que chegam ao Estado. E ela será voltada aos profissionais que atuam na linha de frente do combate a pandemia. No mesmo dia também foi anunciado o início da vacinação dos profissionais da segurança, já iniciado.
"Passaremos a vacinar profissionais da segurança pública e da educação que estiverem em atividade, na linha de frente do trabalho, com a reserva técnica de 5% dos lotes que chegarão a partir desta data. Começando pelos profissionais de mais idade", disse Casagrande em pronunciamento no último dia 25.
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), por intermédio do diretor Ildebrando José Paranhos, informou que não participou das reuniões para decidir como será a imunização dos professores. “Em audiência realizada no dia 7, o sindicato reiterou a importância de vacinar todos os trabalhadores da educação”, disse.

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