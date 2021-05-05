Máscara pode salvar vidas, mas continua sendo tratada como vilã

Uso de máscara no convívio social reduz o contágio da Covid-19 Crédito: Pixabay

resistência ao uso de máscaras , mais de um ano após a sua adoção ter sido preconizada pela comunidade científica como medida de proteção contra a Covid-19 , é um dos aspectos mais intrigantes desta pandemia. É a exposição do negacionismo no rosto de quem insiste em não usá-las, incluindo na lista o próprio presidente da República , com o controverso argumento de que se trata de uma liberdade individual. Mas também pode ser um descaso menos engajado, um desleixo com a própria vida e com a dos outros. E, em condições tão desfavoráveis a uma medida tão simples de proteção coletiva, municípios do Espírito Santo começaram a adotar punições mais duras.

A lei federal 14.019, sancionada em 2 de julho de 2020, determina o uso obrigatório de máscaras no Brasil . No Espírito Santo , a obrigatoriedade foi decretada há quase um ano, em 8 de maio de 2020. Mas a previsão de multas e a fiscalização ficam a cargo das administrações municipais. Não se chegaria a esse ponto da punição individual se houvesse o cumprimento efetivo da norma, por livre e espontânea vontade. O uso da máscara é infinitamente menos incômodo do que as consequências trágicas de não usá-la. É um exercício de cidadania que, lamentavelmente, cada vez mais precisa ser cobrado para ser cumprido.

Há uma analogia ao alcance das mãos: a máscara se tornou o novo cinto de segurança. Antes da promulgação do Código Brasileiro de Trânsito, em 1997, o equipamento de proteção era tratado quase como um adorno. A partir do momento em que a lei passou a prever multas e, sobretudo, a fiscalização ficou mais atuante, o uso do cinto de segurança passou a ser um comportamento quase automático dentro dos veículos. Mesmo que se saiba que ele está ali para salvar vidas, é a punição que tem caráter educativo no Brasil. Mas, para tanto, a lei precisa ser aplicada.

A proteção facial é essencial para conter a disseminação do novo coronavírus, e é importante por permitir algum nível de interação social que permita a atividade econômica. Sem a máscara, pegar ônibus, ir ao médico, fazer compras, trabalhar... atividades que estão sendo possíveis atualmente seriam inviabilizadas pelo risco aumentado de contágio. O acessório, hoje, é a garantia que permite cumprir alguns aspectos da rotina com mais segurança.

E é preciso disseminar o conhecimento sobre as máscaras, que evoluiu desde o início da pandemia. As máscaras caseiras, de pano, têm um nível de proteção mais baixo do que as cirúrgicas, mas valem para determinados tipos de ambientes e tempo de exposição. Ainda faltam políticas públicas que pensem na distribuição sistemática e organizada de máscaras para os setores mais carentes da população.