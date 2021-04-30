Prefeitura de Pedro Canário vai multar quem não utilizar máscara

Pessoa usando máscara na pandemia Crédito: Freepik

risco extremo no Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado. A Prefeitura de Pedro Canário , município do Norte do Espírito Santo, vai multar quem não utilizar máscara. A medida determina que o uso do equipamento de proteção seja obrigatório em repartições e locais públicos, ruas, empresas, pontos comerciais e transporte público ou individual. A iniciativa, que já está valendo, tem o objetivo de conter a propagação da Covid-19 . O município está classificado comono Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado.

Segundo o decreto municipal, o valor da multa é de 50 Unidades Fiscais do Município (UFM), cerca de R$ 150,00, para pessoas físicas, e de 150 UFM, cerca de R$ 417,00 para estabelecimentos comerciais. Se a pessoa for reincidente, o valor pode chegar a cerca de R$ 900,00.

EM QUAIS LOCAIS O USO DA MÁSCARA É OBRIGATÓRIO

Repartições e locais públicos (praças e igrejas, por exemplo);

Vias públicas (ruas);

Estabelecimentos prestadores de serviços públicos;

Obras públicas;

Mercado Municipal;

Feiras livres;

Transporte público, coletivo ou individual, de passageiros (ônibus, táxis, por aplicativos, entre outros.);

Estabelecimentos empresariais, comerciais, industriais e de prestação de serviços.

NOVAS REGRAS

Além do decreto que visa punir quem não usa máscara, a prefeitura determinou que supermercados, casas lotéricas e bancos deverão disponibilizar funcionário na porta dos estabelecimentos para controlar o fluxo de pessoas e o cumprimento das normas sanitárias.

Foi determinada também a proibição da entrada de crianças menores de 12 anos, acompanhados ou não de pais ou responsáveis, nos estabelecimentos comerciais.

A fiscalização e aplicação das multas serão feita pela Gestão Integrada de Fiscalização Municipal (GIFIM), Vigilância Sanitária e Fiscalização Tributária.

Por meio de nota, a prefeitura destaca que "qualquer tipo de desrespeito aos agentes públicos no desempenho da função será sujeito a sanções administrativas, como a condução para a Delegacia de Polícia Civil , de acordo com o artigo 331 do Código Penal Brasileiro."

CORONAVÍRUS EM PEDRO CANÁRIO