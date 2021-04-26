Sem máscara, Pazuello ironiza sobre uso de proteção em Manaus: "Onde compra isso?"

Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello estava sem máscara em shopping de Manaus Crédito: Reprodução/ Instagram

O ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) entrou sem máscara pelo shopping Manauara, em Manaus, neste domingo (25), ignorando o decreto estadual que obriga o seu uso dentro de ambientes fechados coletivos.

Advertido, o general Pazuello reagiu com ironia e acabou ganhando uma máscara de presente, segundo relato da fotógrafa Jaqueline Bastos, que flagrou a irregularidade.

"Eu fotografei e questionei perguntando se ele estava entrando sem máscara no shopping. Ele respondeu dizendo: 'Pois é, estou sem. Onde compra isso?' E saiu rindo", disse a fotógrafa Jaqueline Bastos à reportagem. "Uma cliente do shopping deu uma máscara pra ele, ele colocou e foi embora."

Jaqueline Bastos, que postou a foto nas suas redes sociais, mas depois a retirou por causa da grande repercussão, disse que ficou "chocada com a cara de pau dele, de ter essa atitude e ainda sair rindo. Enfim".

No mesmo dia, o coronel da reserva do Exército Alfredo Menezes, homem forte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Amazonas, postou uma foto ao lado de Pazuello. Os dois ensaiam uma candidatura em dobro para o Senado e o governo do Amazonas em 2022.

Também no mesmo dia o Brasil registrou 1.316 mortes pela Covid e 32.000 novos casos da doença neste domingo (25), dia da semana em que costuma ter números menores devido ao plantão nas secretarias de Saúde dos estado. Com isso, o país chega a 390.925 óbitos por coronavírus e a 14.339.312 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes se manteve bastante alta, com 2.498 óbitos por dia. O país completou 40 dias com média móvel de mortes acima de 2.000 e 95 dias acima de 1.000.

A média é um instrumento estatístico usado para suavizar variações de dados que costumam ocorrer em finais de semana e feriados. A média é calculada pela soma de todas as mortes dos últimos sete dias e divisão do resultado por sete.

PAZUELLO INTEGROU COMITIVA DE BOLSONARO

Pazuello integrou a comitiva de Bolsonaro durante visita a Manaus na sexta-feira (23) para inaugurar um centro de convenções. Durante o evento, o ex-ministro foi elogiado pelo presidente e ovacionado cinco vezes por dezenas de militantes vestidos de verde e amarelo.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou, via assessoria de imprensa, que "não está entre as atribuições do sistema de segurança a aplicação de multas e/ou fiscalização de uso de máscara pelo cidadão".

A reportagem questionou a Prefeitura de Manaus e o comando do Exército, mas não obteve resposta até a conclusão deste texto. O governador Wilson Lima (PSC) e o prefeito David Almeida (Avante) são considerados próximos do bolsonarismo.

Apenas o shopping Manauara se pronunciou sobre o incidente. Em nota, informou que "o ex-ministro Pazuello ingressou no estabelecimento sem máscara, mas com a orientação de se dirigir a um quiosque próximo para adquiri-la de imediato. Assim foi feito e o ex-ministro com ela se manteve enquanto permaneceu no shopping".