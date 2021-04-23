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Ex-ministro

Pazuello pode se candidatar a governador do AM, diz homem forte de Bolsonaro

Em pesquisa do Ibope divulgada em outubro do ano passado, Manaus aparece como a segunda capital mais simpática ao presidente da República

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 18:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 18:04
Pazuello durante pronunciamento nesta segunda-feira, 15
Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em pronunciamento quando ainda estava no cargo Crédito: Reprodução TV Brasil
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello poderá se candidatar a senador ou a governador no Amazonas em 2022. A informação é do coronel reformado do Exército Alfredo Menezes, o homem forte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no estado.
"Se ele vier para o governo, eu venho para o Senado. Ou vice-versa", disse nesta sexta-feira (23) o Coronel Menezes, como é mais conhecido, ao jornal A Crítica. Segundo ele, cabe a Bolsonaro decidir as candidaturas.
Investigado na esfera penal pela falta de oxigênio durante o pico da epidemia em Manaus, o general Pazuello integrou a comitiva de Bolsonaro na capital amazonense. Durante um breve discurso, o presidente elogiou o trabalho do ex-ministro.
Pazuello foi ovacionado por dezenas de simpatizantes do presidente. Aglomerados, eles chegaram a entoar "Pazuello governador" durante a inauguração de um centro de convenções.
Bolsonaro é bastante popular em Manaus, onde ganhou com folga em 2018. Com isso, arrastou o estado, apesar de ter perdido em 60 dos 62 municípios.

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Em pesquisa do Ibope divulgada em outubro do ano passado, Manaus aparece como a segunda capital mais simpática ao presidente, com 54% que consideram seu governo ótimo ou bom. Apenas Boa Vista (66%) está na frente.
Mesmo assim, não houve transferência de apoio para o Coronel Menezes (Patriota) durante a eleição para prefeito de Manaus. Apesar de Bolsonaro ter se engajado na campanha, ele amargou o quinto lugar, com apenas 11,5% dos votos válidos.

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