Queiroga determina que todos os funcionários do Ministério usem máscaras

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse a governadores que determinou que todos os funcionários da pasta utilizem máscaras. Ele afirmou que editou uma portaria sobre o assunto.
Mais cedo, Queiroga fez uma comparação com futebol e disse que, na Copa do Mundo, o Brasil é uma pátria de chuteiras e, na pandemia, tem que ser uma "pátria de máscaras.
Segundo relatos, todos os participantes da reunião virtual da tarde desta sexta-feira (26) pela parte do ministério estavam utilizando proteção no rosto.
Apesar de ser recomendado desde o início da pandemia, o uso de máscara já foi questionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).