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Ministério da Saúde

Queiroga determina que todos os funcionários do Ministério usem máscaras

Apesar de ser recomendado desde o início da pandemia, o uso de máscara já foi questionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 18:40
O novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, reuniu hoje (23) a imprensa para divulgar as novas ações e estratégias do governo federal no combate à covid-19
O novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse a governadores que determinou que todos os funcionários da pasta utilizem máscaras. Ele afirmou que editou uma portaria sobre o assunto.
Mais cedo, Queiroga fez uma comparação com futebol e disse que, na Copa do Mundo, o Brasil é uma pátria de chuteiras e, na pandemia, tem que ser uma "pátria de máscaras.
Segundo relatos, todos os participantes da reunião virtual da tarde desta sexta-feira (26) pela parte do ministério estavam utilizando proteção no rosto.
Apesar de ser recomendado desde o início da pandemia, o uso de máscara já foi questionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

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