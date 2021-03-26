Após Butanvac, Pontes anuncia vacina em fase de teste com pacientes

O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes informou que testou positivo para a Covid-19 Crédito: Futura Press/Folhapress

No dia em que o governo de São Paulo anunciou a vacina do Instituto Butantan, a Butanvac , o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcos Pontes, declarou já ter uma vacina em desenvolvimento na fase de testes clínicos, com voluntários, protocolada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pontes disse que o governo federal investiu em 15 tecnologias diferentes desde o ano passado. "Três dessas vacinas avançaram para pré-testes; agora estão entrando para testes com voluntários. Em fevereiro, uma dessas vacinas se adiantou bastante com a Anvisa", disse. "A boa notícia é que uma dessas vacinas já tem o protocolo - na data de ontem - registrado na Anvisa", disse ele ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

Questionado se o anúncio desta sexta-feira (26), estava relacionado com a divulgação do instituto paulista, Pontes disse se tratar apenas de uma coincidência e que era bom para o País ter mais de uma vacina em desenvolvimento.

Pontes afirmou que desde ano passado tem falado sobre a importância de ter vacinas brasileiras.