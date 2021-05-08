Falta de destino para obras paradas no ES aprofunda o desperdício

Escola de Ensino Fundamental em Inhanguetá, em Vitória, é uma das obras paradas da Prefeitura de Vitória. Trabalhos foram retomados em 2021, após o período de coleta de dados do TCES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No âmbito estadual, a maior parte dos 67 projetos interrompidos são de infraestrutura e transporte, perpetuando os gargalos logísticos que impedem o avanço econômico e a mobilidade. No levantamento, estão listadas 33 iniciativas de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), o que representa 46% do total de projetos estaduais parados.

Já sob a alçada das administrações municipais estão 219 obras, com Cariacica Vitória liderando os municípios com mais projetos estagnados, uma soma que chega a 25 em cada cidade. Trata-se, sobretudo, de investimentos em urbanização e saneamento, obras que melhoram diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Em dezembro de 2019, na ocasião da posse de Rodrigo Chamoun na presidência do Tribunal de Contas , o Espírito Santo registrava 540 obras descontinuadas, sob a promessa de um pente-fino do órgão. O levantamento atual mostra pouco mais da metade desse número, mas das 290 obras listadas, os próprios órgãos responsáveis admitem não haver planejamento de retomada para 167 delas.

É um paradoxo: em muitos casos, recomeçar uma obra pode trazer ainda mais prejuízos, mas não fazer nada aprofunda ainda mais a sensação de desperdício com o dinheiro público. Decisões administrativas precisam ser rápidas e eficientes, mas sofrem também o impacto da falta de estudos aprofundados de viabilidade e da judicialização.

Tanto que, pela primeira vez, o Tribunal de Contas listou os principais motivos da paradeira: "abandono da obra pela contratada", "questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação", "contingenciamento de recursos próprios", "dificuldade de execução conforme previsto em projeto" e "incapacidade técnica da contratada" foram os termos mais encontrados.

As obras públicas sofrem de um mal planejamento que tem impacto sobre toda a sua trajetória, não necessariamente a escassez de recursos. As questões técnicas se sobressaem pela simples falta de um acompanhamento mais rigoroso, que impeça que mais à frente projetos mal elaborados sejam alvo de suspensões e rescisões de contrato. Mas é fato que quando começa errado, a chance de se ajustar a rota no percurso é mais difícil. Deficiências prévias e não consideradas são determinantes para atrapalhar o cronograma de execução de uma obra. E assim se passam anos.

Os processos licitatórios ganharam recentemente regulamentação mais arrojada com a nova Lei das Licitações e Contratos (nº 14.133/2021), que promete reforçar mecanismos de boa gestão e melhorar as relações entre o setor público e o privado com mais transparência. Espera-se, assim, mais eficiência nas contratações governamentais, com mais segurança jurídica. O mau uso dos recursos públicos é tão danoso para o Estado brasileiro quanto a corrupção. E a própria incompetência na gestão abre brechas para fraudes, engrossando o caldo do desperdício.