Obra parada do Minha Casa Minha Vida é tomada pelo mato em Aracruz

Moradores esperam há seis anos por uma casa em Aracruz Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Norte

Hoje as obras estão paradas e o único "ocupante" do residencial é o mato que cresce livremente no local, já que o canteiro de obras foi abandonado pela empresa contratada. A construção foi iniciada em fevereiro de 2015, com um orçamento inicial de R$ 30 milhões e previsão para ser finalizada no ano seguinte.

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Uma mãe de 41 anos que prefere não se identificar está entre as 537 famílias que aguardam por um teto em Aracruz. Ela conta que tem três filhos e foi expulsa de sua antiga casa. “Estava tudo pronto para a gente entrar nas casas em 2020, mas houve algum problema com a prefeitura, a construtora e a Caixa, e não conseguimos”, disse.

"Eu teria uma casa, eu teria um teto. Hoje eu vivo de favor na casa de parentes. Não posso trabalhar porque tenho um filho especial de 26 anos e vivo em prol dele, vivo para ele" X.x. - Moradora que espera uma casa em Aracruz

Os anos que separam a promessa da expectativa são definidos como “a espera de um sonho”, o nome do grupo no WhatsApp onde os futuros moradores se reúnem e se articulam para cobrar a entrega das casas pelo poder público.

Neste grupo também está Maria da Silva Neves, de 57 anos. Com a idade avançando e a visão diminuindo, uma casa própria seria uma segurança a mais, em meio a tantas incertezas financeiras e de saúde. A visão direita já se foi, enquanto a do olho esquerdo também esta prejudicado.

O salário mínimo que ela recebe, graças a um benefício concedido há dois meses pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , é gasto com aluguel, remédios e ajuda à filha. "Desde o meio do ano passado, não recebemos mais o aluguel social da prefeitura", conta.

Jéssica Cristina, de 27 anos, também relata, chorando, a falta que uma casa faz para sua família, que passa muitas dificuldades: "Eu tenho certeza que se essas casinhas estivessem prontas, seriam um dinheirinho a mais que sobraria para eu gastar na alimentação e na educação dos meus filhos. Não precisaria gastar com aluguel", relata.

"É desesperador ver as casas abandonadas e a gente aqui, sem casa, tendo que gastar com aluguel, deixando de comprar um pacote de arroz para inteirar no aluguel" Jéssica Cristina, de 27 anos - Auxiliar de limpeza - Hospital São Camilo

Moradores esperam há seis anos por uma casa em Aracruz

ATRASOS E PROBLEMAS NO "MINHA CASA MINHA VIDA" SÃO COMUNS NO ES

Em Linhares , também no Norte, as obras do Conjunto Rio Doce e do Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso, foram iniciadas em 2010, mas a primeira entrega ocorreu apenas em 2018. O empreendimento chegou a ser atingido por cheias do Rio Doce, que destruiu parte da construção.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

Prefeitura de Aracruz disse que uma reunião foi realizada em 20 de janeiro de 2021 entre a prefeitura e representantes da Caixa Econômica Federal para saber como está o andamento do processo da contratação de uma nova empresa para finalizar as obras do Residencial Barra do Riacho.

O texto enviado à reportagem diz que a demora na conclusão das obras ocorreu pela desistência do contrato da Construtora AB, no segundo semestre de 2020, responsável pelos serviços, o que atrasou todo o cronograma da entrega.

Caixa também argumentou que as obras foram paralisadas pela construtora responsável, a AB Empreendimentos Comercial Ltda, e que foi iniciado processo de substituição da empresa, "à luz das regras do programa Minha Casa Minha Vida, estando em fase de seleção e análise de propostas, com perspectiva de retomada das obras para o primeiro semestre de 2021".