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1ª e 2ª doses

ES ultrapassa 1 milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19

Até o momento, 1.015.566 doses já foram aplicadas no Estado. Casagrande reforçou que rotina só poderá ser retomada com segurança quando mais pessoas estiverem imunizadas

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 08:11

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

10 mai 2021 às 08:11
Vacina Coronavac
Mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais de 1 milhão de doses de vacinas contra Covid-19 já foram aplicadas no Espírito Santo. A informação foi compartilhada pelo Governador Renato Casagrande, em uma rede social, na manhã desta segunda-feira (10). Até o momento, 1.015.566 doses já foram usadas.
De acordo com o governador, desse total, 742.451 correspondem a vacinas aplicadas em primeira dose, enquanto 273.115 vacinas foram usadas para a segunda dose de imunização. 

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Casagrande fez questão de lembrar ainda que, só com o avanço da imunização, o Espírito Santo poderá retomar a rotina com mais segurança.

ES RECEBEU 20 MIL DOSES NO SÁBADO (8)

O Espírito Santo recebeu mais 20 mil doses de vacina no último sábado (8). As novas doses do imunizante da Coronavac serão utilizadas apenas para a aplicação da segunda dose da vacina. Apesar da nova remessa, a quantidade de pessoas que aguardam a vacina é quatro vezes maior que o quantitativo de doses destinado aos capixabas.
A distribuição das novas doses aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá nesta segunda-feira (10). Apenas depois disso, a vacinação daqueles que devem tomar a dose de reforço do imunizante será retomada.
No Estado, 87.749 pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. O atraso decorre da falta de imunizantes ocasionada pelo não envio pelo Ministério da Saúde. O levantamento foi feito com base na recomendação de que a segunda dose seja aplicada 28 dias após a primeira.

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