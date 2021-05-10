ES ultrapassa 1 milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19

Mais de 1 milhão de doses de vacinas contra Covid-19 já foram aplicadas no Espírito Santo. A informação foi compartilhada pelo Governador Renato Casagrande, em uma rede social, na manhã desta segunda-feira (10). Até o momento, 1.015.566 doses já foram usadas.
De acordo com o governador, desse total, 742.451 correspondem a vacinas aplicadas em primeira dose, enquanto 273.115 vacinas foram usadas para a segunda dose de imunização.
Casagrande fez questão de lembrar ainda que, só com o avanço da imunização, o Espírito Santo poderá retomar a rotina com mais segurança.
ES RECEBEU 20 MIL DOSES NO SÁBADO (8)
O Espírito Santo recebeu mais 20 mil doses de vacina no último sábado (8). As novas doses do imunizante da Coronavac serão utilizadas apenas para a aplicação da segunda dose da vacina. Apesar da nova remessa, a quantidade de pessoas que aguardam a vacina é quatro vezes maior que o quantitativo de doses destinado aos capixabas.
A distribuição das novas doses aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá nesta segunda-feira (10). Apenas depois disso, a vacinação daqueles que devem tomar a dose de reforço do imunizante será retomada.
No Estado, 87.749 pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. O atraso decorre da falta de imunizantes ocasionada pelo não envio pelo Ministério da Saúde. O levantamento foi feito com base na recomendação de que a segunda dose seja aplicada 28 dias após a primeira.