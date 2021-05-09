Aula presencial, comércio e transporte: veja qual a situação do ES a partir desta segunda (10)

Começa nesta segunda-feira (10), a integração do Transcol com os ônibus municipais de Vitória. A partir desta semana, os passageiros poderão andar em dois coletivos, um de cada sistema, pagando apenas uma passagem. No entanto, há limite de tempo para que o segundo embarque aconteça de forma gratuita.



Quem embarca nos "verdinhos" terá 30 minutos para passar na catraca de um troncal sem pagar. O tempo sobe para 1 hora, se o passageiro usar primeiro o Transcol e, depois, o municipal. Por fim, aqueles que usarem os ônibus de Vitória terão 1h30 para embarcar em uma linha dos terminais (600, 700, 800 e 900).