Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Aula presencial, comércio e transporte: veja qual a situação do ES a partir desta segunda (10)
Dia a dia na pandemia

Aula presencial, comércio e transporte: veja qual a situação do ES a partir desta segunda (10)

Maior parte do Estado está no risco moderado, com restrições mais brandas. Na Grande Vitória, ensino presencial só para crianças e ônibus de segunda a sábado

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 20:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 mai 2021 às 20:16
Filas gigantes nos bancos de Campo Grande, marcaram a quarta-feira de comércio aberto na Grande Vitória
O uso de máscara e de outras medidas de distanciamento social são importantes e obrigatórias em todas as cidades do ES, independentemente do nível de risco Crédito: Fernando Madeira
Toda segunda-feira, o capixaba pode precisar se adaptar a uma nova rotina, por causa da classificação dos municípios em relação à pandemia. Na última sexta-feira (7), o governador Renato Casagrande divulgou o 54º mapa de risco do Espírito Santo e anunciou algumas mudanças válidas para o risco alto.
A principal delas diz respeito à volta das aulas presenciais na educação infantil e no ensino fundamental I. Após o Dia das Mães, o comércio também volta a funcionar conforme o estabelecido em cada nível. Além da maioria das cidades ter passado para o risco moderado. Afinal, como será a semana de 10 a 16 de maio de 2021?

PARA OS 24 MUNICÍPIOS DO RISCO ALTO

  • Comércio: Os estabelecimentos de rua considerados não essenciais podem funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 18h. Aos sábados, o horário é ainda mais reduzido: das 10h às 14h. Já os shoppings podem funcionar entre 12h e 20h, em dias úteis; e no sábado, das 12h às 16h. Restrições não valem para os estabelecimentos considerados essenciais.

  • Educação: Aulas da educação infantil e ensino fundamental I (1º a 5º ano) podem voltar a ser presenciais, mas respeitando o limite de 50% de ocupação das salas. Para as demais séries, ensino superior e cursos técnicos segue permitido apenas o atendimento individual, entre professor e aluno.

  • Transporte: Os ônibus municipais e metropolitanos operam de segunda-feira a sábado, das 5h às 22h. Aos domingos e feriados, a circulação é restrita apenas a profissionais da saúde. Nos ônibus intermunicipais e interestaduais, o embarque deve ser realizado dentro desse mesmo horário, e a ocupação deve ser de até 75% da capacidade máxima. O mesmo vale para o transporte ferroviário de passageiros.

Integração do Transcol com ônibus municipais de Vitória

Começa nesta segunda-feira (10), a integração do Transcol com os ônibus municipais de Vitória. A partir desta semana, os passageiros poderão andar em dois coletivos, um de cada sistema, pagando apenas uma passagem. No entanto, há limite de tempo para que o segundo embarque aconteça de forma gratuita.

Quem embarca nos "verdinhos" terá 30 minutos para passar na catraca de um troncal sem pagar. O tempo sobe para 1 hora, se o passageiro usar primeiro o Transcol e, depois, o municipal. Por fim, aqueles que usarem os ônibus de Vitória terão 1h30 para embarcar em uma linha dos terminais (600, 700, 800 e 900).

PARA OS 42 MUNICÍPIOS DO RISCO MODERADO

  • Comércio: Todos os estabelecimentos podem funcionar sem limitação de horário, independentemente de serem considerados essenciais.

  • Educação: Aulas presenciais estão autorizadas para toda a educação: infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino superior e cursos técnicos. Deve ser respeitada a ocupação de até 50% da capacidade máxima das salas.

  • Transporte: Não há restrição de horário para a circulação de ônibus municipais e metropolitanos. No caso dos intermunicipais e interestaduais, a ocupação é de 75% da capacidade máxima, e o embarque deve ser realizado entre 5h e 22h. O mesmo vale para o transporte ferroviário de passageiros.
Governo do Espírito Santo divulga 54º mapa de risco. Classificação dos municípios vale entre os dias 10 e 16 de maio de 2021
Governo do Espírito Santo divulga 54º mapa de risco Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

PARA OS 12 MUNICÍPIOS DO RISCO BAIXO

  • Comércio: Todos os estabelecimentos podem funcionar sem limitação de horário, independentemente de serem considerados essenciais.

  • Educação: Aulas presenciais estão autorizadas para toda a educação: infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino superior e cursos técnicos. Deve-se respeitar a ocupação de até 50% da capacidade máxima das salas.

  • Transporte: Não há restrição de horário para a circulação de ônibus municipais e metropolitanos. No caso dos intermunicipais e interestaduais, a ocupação máxima é de 75% da capacidade e o embarque deve ser realizado entre 5h e 22h. O mesmo vale para o transporte ferroviário de passageiros.

Veja Também

Covid-19: taxa de transmissão volta a subir em seis regiões do ES

ES chega a 9.874 mortes e passa dos 448 mil casos de coronavírus

Justiça do ES barra abertura de restaurantes em Vitória, Colatina e Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação espírito santo Grande Vitória Renato Casagrande Sistema Transcol Comércio Transporte público Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados