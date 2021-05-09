ES chega a 9.874 mortes e passa dos 448 mil casos de coronavírus

Neste domingo (9), o Espírito Santo chegou a 9.874 mortes e 448.243 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 11 novos óbitos e 677 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.954. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 55.311 confirmações da doença, seguida por Vitória (48.364) e Cariacica (35 mil). O top cinco é fechado com a cidade de Cachoeiro de Itapemirim (22.693), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.276 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (5.726), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.181), também em Vitória.
Até este domingo (9), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 422.365, com um acréscimo de 788 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até este domingo (9), 724.937 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 270.183 também já receberam a segunda. Isso significa que aproximadamente 37% dos vacinados já estão com a imunização completa.