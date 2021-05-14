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Ifa

Fiocruz recebe mais insumos no dia 22, mas produção de vacina para por 'alguns dias'

Com as novas remessas, as entregas das três primeiras semanas de junho estarão asseguradas

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 08:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2021 às 08:00
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá no dia 22 de maio mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (Ifa) para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e fabricada no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fiocruz. Outra remessa segue prevista para o dia 29 de maio.
Doses da vacina da Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, que produzida na Fiocruz
Doses da vacina da Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, que é produzida na Fiocruz Crédito: @oficialfiocruz Verificado/Instagram
A quantidade de IFA já disponível na Fiocruz sustentará a produção até a próxima semana e garante as entregas até a primeira semana de junho. Com as novas remessas, as entregas das três primeiras semanas de junho também estarão asseguradas.
Para esta sexta-feira, 14 está prevista a entrega de mais 4,1 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde, totalizando 34,3 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o equivalente a mais de 40% dos imunizantes para a Covid-19 disponíveis no país - o restante, que corresponde à maior parte, é da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo.
Até a chegada do Ifa "haverá uma interrupção na produção de alguns dias na próxima semana", segundo a Fiocruz. É possível que isso provoque algum impacto na entrega das doses, informa a instituição. O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, seguindo a logística de distribuição definida pela pasta.
No momento estão sendo processadas no Centro Tecnológico de Vacinas - CTV de Bio-Manguinhos um milhão de doses da vacina por dia, e a instituição segue avaliando alternativas para aumentar a capacidade de produção.

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