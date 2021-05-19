Cariacica abre novo agendamento para segunda dose da Coronavac

Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abrirá novos agendamentos para a segunda dose da vacina Coronavac nesta quarta-feira (19) para pessoas com 65 anos ou mais que tomaram a primeira dose até o dia 8 de abril. O agendamento será aberto às 14 horas pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

Para esta etapa da vacinação a Semus recebeu do Governo do Estado um total de 8.900 doses. Após agendadas, elas começarão a ser aplicadas na população na quinta-feira (20) e em mutirão no próximo sábado (22) nas unidades básicas de saúde (UBS) de Santa Bárbara, Jardim Botânico, Nova Rosa da Penha 2, Rio Marinho, Campo Verde, Santa Fé e Flexal, além de faculdade Multivix e Colégio Lusíadas, em Campo Grande, e no Sesi de Porto de Santana.

PRIMEIRA DOSE

Na próxima sexta-feira (21), às 14 horas, também serão abertas novas vagas para a primeira dose da vacina AstraZeneca para pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades com 40 anos ou mais, além de puérperas, pessoas com deficiência permanente com cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes renais crônicos, pessoas com obesidade (IMC maior ou igual a 40), pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais.