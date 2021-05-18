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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.328 mortes e passa de 462 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 57 mortes e 1.875 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 17:02
Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Testes positivos para Covid-19 continuam com números altos no ES Crédito: Freepik
Mais 57 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (18). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.328. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Coronavírus - ES registra 10.328 mortes e passa de 462 mil casos
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.875 novos casos, chegando a 462.618 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 59.360. Vila Velha aparece em segundo, com 57.173 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.941) e Cariacica (36.155). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.536 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.907), em Vila Velha. 
Até esta terça-feira (18), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 434.940, sendo 1872 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 831.971 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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