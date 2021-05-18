Testes positivos para Covid-19 continuam com números altos no ES Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - ES registra 10.328 mortes e passa de 462 mil casos

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.875 novos casos, chegando a 462.618 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 59.360. Vila Velha aparece em segundo, com 57.173 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.941) e Cariacica (36.155).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.536 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.907), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (18), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 434.940, sendo 1872 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.