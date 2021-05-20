Nésio afirmou que a exigência de comprovante de residência pode causar constrangimentos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O secretário pontuou que os municípios possuem autonomia para decidirem as regulamentações a respeito da aplicação das doses. Nésio frisou, porém, que, em cidades nas quais há um processo de conurbação e que pessoas circulem constantemente entre os diferentes municípios, o sistema de saúde é único e deve atender a todos.

Your browser does not support the audio element. Nésio Fernandes discorda da exigência de comprovante de residência para vacinação

"Principalmente em territórios conurbados, onde existe uma ampla circulação de pessoas, onde, por exemplo, no início do processo de imunização não se exigiu a comprovação da residência, o sistema é único. Esse tipo de normativa, neste momento, o que fará é submeter os trabalhadores que executam a vacinação a constrangimentos, a negativas que podem gerar conflitos nas unidades de saúde com os usuários do sistema e um confronto muito grande com os usuários", disse.

Nésio relembrou também a corrida por marcação de consultas particulares para comprovação de comorbidades e pela declaração de escolas por parte de professores, classificando este processo como características de um contexto de escassez de doses. O secretário alertou que isso causa uma necessidade de escolher quem será vacinado ou não, o que, para ele, não é a melhor estratégia.

"Eu tenho insistido junto ao PNI (Plano Nacional de Imunização) para que a vacinação seja democratizada. A gente já tem a expectativa de ampla chegada de vacinas, nós precisamos imunizar toda a população em processos unificados. A corrida que tivemos por laudos médicos, por declaração das escolas para poder comprovar que são professores, a exigência depois de fazer auditorias para poder confirmar se a pessoa furou ou não furou a fila, são características de programa de imunização que ocorre em um contexto de escassez", argumentou o secretário.

"A gente tem que ficar escolhendo as pessoas que são imunizadas. Acho que escolher, nessa altura do campeonato, não é a melhor opção" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Durante a entrevista, Nésio também criticou a decisão unilateral de Vitória de exigir o comprovante de residência, afirmando que esta poderia ser uma prerrogativa adotada desde o começo do processo de imunização entre todos os municípios.

"Todos os municípios têm acesso ao sistema do PNI, nominalmente cada secretário municipal de saúde sabe e tem acesso a quem tomou a primeira dose no seu município. O ideal seria, por exemplo, que uma medida como essa, de exigir o comprovante de residência, tivesse sido tomada em conjunto com os diversos municípios. Uma medida dessa em território conurbado, como é o da Grande Vitória, poderá, sem dúvida alguma, gerar diversos desconfortos, com a população, com os trabalhadores, ao longo dos próximos dias. O Estado respeita a decisão do município, mas faz essas considerações", finalizou.

"O OBJETIVO FOI GARANTIR A VACINAÇÃO DE FORMA RÁPIDA"

A Gazeta, o órgão explicitou que expediu a Notificação Recomendatória para a Secretaria Municipal de Saúde para que "fossem atendidas todas as medidas necessárias para garantir a organização dos serviços de saúde e as ações de vacinação por meio do agendamento". A decisão da Prefeitura de Vitória de exigir o comprovante de residência para vacinação com a segunda dose da Coronavac foi tomada junto ao Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ). Procurado pela reportagem de, o órgão explicitou que expediu a Notificação Recomendatória para a Secretaria Municipal de Saúde para que "fossem atendidas todas as medidas necessárias para garantir a organização dos serviços de saúde e as ações de vacinação por meio do agendamento".

O MPES ainda argumentou que observou, em diálogo com a Prefeitura de Vitória, que a forma mais efetiva de garantir a imunização é pelo agendamento para contemplar todos os moradores da Capital. "O objetivo foi garantir que todos os munícipes que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso completem a vacinação de forma mais rápida", diz a nota no Ministério Público.

O órgão também relatou que tem recebido diversas denúncias quanto ao atraso no recebimento da segunda dose da vacina contra a Covid-19.

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