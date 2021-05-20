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Cidades-polo do ES

Covid: com baixa procura por grávidas, vacinas podem ir para pessoas com comorbidades

A medida deve ser tomada para evitar um possível descarte dos imunizantes em algumas cidades do Estado. Após estarem em temperatura positiva, as vacinas possuem cinco dias para serem aplicadas e o prazo termina nesta sexta
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 mai 2021 às 13:31

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 13:31

Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
Vacina da Pfizer Crédito: Pfizer Brasil
Com a baixa procura de grávidas e puérperas pela vacina da Pfizer, as doses podem ser aplicadas no grupo de pessoas com comorbidades em Linhares, Colatina, Aracruz e Cachoeiro. A medida deve ser tomada para evitar um possível descarte dos imunizantes. Após estarem em temperatura positiva, as vacinas possuem cinco dias para serem aplicadas e o prazo termina nesta sexta-feira (21).
Na última terça-feira (18), o Estado recebeu 14.040 doses da vacina produzida pela Pfizer/Biontech. De acordo com orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), as doses da Pfizer devem ser armazenadas no máximo cinco dias à temperatura de +2°C a +8°C; até 14 dias à temperatura de -25°C a -15°C; ou durante toda a validade (seis meses) em freezer de ultra baixa temperatura (-80°C à-60°C).
Após a interrupção da aplicação da AstraZeneca em grávidas e puérperas, devido à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o imunizante da Pfizer foi destinado para a vacinação do grupo. A baixa procura, no entanto, deve fazer os municípios aplicarem as doses nos grupos de pessoas com comorbidades, para evitar o descarte.

O QUE EXPLICA A BAIXA PROCURA

Em Linhares, onde apenas 250 doses das 650 que chegaram foram aplicadas, a prefeitura tem feito contato com grávidas e puérperas, chamando-as para se imunizarem. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde tem constatado que algumas delas estão com medo de tomar a vacina.
"As equipes das unidades de saúde estão fazendo contato com as gestantes, mas muitas se negam a receber a dose. Umas por preocupação, outras por medo. Mas a gente deixa claro que a Pfizer é uma vacina segura", afirmou a diretora de Vigilância Epidemiológica do município, Jackelene Ramos, à reportagem da TV Gazeta Norte.

VACINAS VENCEM NA SEXTA

Com as especificidades de armazenamento da vacina da Pfizer, as doses foram encaminhadas apenas às cidades-polo que possuem capacidade de armazená-las. Nos municípios, elas são armazenadas descongeladas, e, a partir do momento que entram nesse estado, possuem apenas 5 dias para ser utilizadas. O prazo para a utilização se encerra nesta sexta-feira (21). 
"Essas doses chegaram e a gente tem obrigação de aplicar nas gestantes. Nosso prazo termina na sexta, mas se as gestantes não comparecerem até esse prazo, as doses remanescentes serão encaminhadas para as unidades de saúde e aplicadas em pessoas com comorbidades", diz Jackelene.
Procuradas pela reportagem da TV Gazeta Norte, Noroeste e Sul, as cidades-polo de Colatina, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim confirmaram que também devem aderir a mesma estratégia.

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