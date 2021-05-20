Leitores relatam críticas e dúvidas sobre regras de vacinação

Aplicação de segunda dose da Coronavac é grande preocupação de brasileiros Crédito: João Viana/ Semcom

IMUNIZAÇÃO

Coronavac: Vitória vai exigir comprovante de residência ou da 1ª dose do município (Cotidiano, 19/05). As vacinas são oferecidas de acordo com a quantidade da população do município. Não faz sentido a pessoa sair do seu município para vacinar em outro. (Marcio Nascimento) . As vacinas são oferecidas de acordo com a quantidade da população do município. Não faz sentido a pessoa sair do seu município para vacinar em outro.

Parabéns, Prefeitura de Vitória, dificultando ainda mais a vacinação da população. (Jarlene Bolonha)

Deveriam ter avisado isso antes do agendamento que foi disponibilizado. Essas informações não estavam disponíveis no site de agendamento quando as vagas foram disponibilizadas! Inventaram essas regras depois! Um absurdo! (Denise Franzotti Togneri)

Sempre achei errado pessoas de um município se vacinarem em outro. Mas, já que começou assim, tem que continuar desse jeito. (Rodrigo Siqueira)

A vacina é do governo federal , não podem negar a vacina ao cidadão. (Lu Matheus)

Gente, a imunização é nacional. Eu saí do meu estado, Espírito Santo, tomei a primeira dose em outro Estado nesta semana, com o devido laudo em mãos. Aí, quado eu for tomar a segunda dose, vou ter que levar, além do cartão que confirma que tomei a primeira dose, mais uma segunda via do laudo e agora comprovante de residência. Parabéns ao Estado. Na Bahia foi rápido, sem burocracia. É direito de todos! Eu saí do Espírito Santo por motivo grave de saúde do meu pai. (Tatianna Barretto)

As pessoas não leem e não compreendem a estratégia de vacinação que o governo está usando, o que dificulta ainda mais as coisas. Essa forma fará com que os que tomaram a primeira dose não fiquem sem a segunda, simples. (Marília Machado)

Morador de Vitória que tomou a primeira dose em Vila Velha, Serra ou Cariacica agora toma a segunda dose em Vitória e sobra vacina. Se fosse assim teria que ter essa "regra" desde a primeira dose. Criando isso agora, sim, estão dificultando ainda mais as coisas. (Diego Covre)

Nada a ver isso. Eu trabalho em Vitória, por isso tomei a primeira dose lá. Como estou de férias, tomei a segunda dose no meu município, Cariacica. A vacina é federal. Isso tudo é para dificultar as coisas para o povo. (Norma Lucia Freitas Castro)

E também é sacanagem. Eu sou da Serra e me vacinei na Serra, se todos os municípios estão recebendo as vacinas, não tem necessidade de sair de um município para outro. (Isaura da Silva)

Só queria essa vacina logo no meu braço. Do jeito que está andando, nem tenho esperança de ser neste ano ainda. (Vivyan Schneider)

SEGUNDA DOSE

ES deve zerar atraso da Coronavac em junho e ter reforço na vacinação em julho (Cotidiano, 19/05). Absurdo! Meus pais estão aguardando a segunda dose desde 30 de abril e não consta o nome na lista da Prefeitura de Vila Velha. Falta de organização e pessoas sendo escolhidas a dedo. (Renata Duarte) . Absurdo! Meus pais estão aguardando a segunda dose desde 30 de abril e não consta o nome na lista da Prefeitura de Vila Velha. Falta de organização e pessoas sendo escolhidas a dedo.

Estão exibindo que o Espírito Santo está em quarto lugar na vacinação. Desse jeito era para estar em primeiro, porque chega um monte de doses e vão usando para primeira aplicação, deixando a gente que já tomou a primeira com as nossas D2 todas atrasadas! Estou muito triste, porque fui no posto e deixei o nome, telefone, cartão do SUS e endereço, falaram que iriam ligar e nada! Palhaçada! O pior é que tenho que ficar em isolamento sempre, porque tenho comorbidade e com a vacina atrasada há 40 dias! (Luceli Ferreira Pacheco Costa)

Fico indignada, pois também estou esperando essa segunda dose há muito mais de 40 dias e nada! No caso do seu pai, ele já deveria ter sido contemplado, pois já vacinaram as pessoas do dia 30 de março! É um descaso! (Maria Liduina Portella)

Minha segunda dose seria no final de abril, e até hoje não tenho noção de quando vou tomar a segunda, se o efeito da primeira já passou... não tem controle de nada. Minha irmã mais nova do que eu, que mora em uma cidade próxima a minha, no mesmo Estado, já tomou a segunda dose. (Terezinha Stinghel Loss)

Minha mãe tomou a primeira dose no dia 26 de março e até hoje não foi chamada para tomar a segunda, que tinha que ser aplicada no dia 16 de abril. O governador Renato Casagrande distribuiu doses a Vila velha. Eu só não entendo como está sendo feita essa distribuição pela prefeitura. Primeiro noticiam que tem que aguardar o contato através do telefone, mas nada de a gente receber ligação. Depois criam uma lista e o nome dela não consta. Pedem para mandar e-mail, a pessoa manda e-mail e nada de retorno. Poxa, isso é muito humilhante para um cidadão. Oro a Deus para que ela não pegue essa doença maldita, pois é cheia de comorbidades, tem apenas um rim. Eu, de verdade, só queria entender qual é o processo que a prefeitura faz para dar prioridade e por que minha mãe não se encaixa nele. (Michele Dias)

Seria interessante que o secretário de Saúde explicasse o porquê de 300 óbitos por semana no Espírito Santo, num cenário tão favorável: percentual alto de vacinas e vagas disponíveis nos hospitais. Onde está a razão de tantas mortes? É um avião por semana que cai aqui no Estado! (Lúcia Padilla Gatto)

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS

Menina de 6 anos estuprada no ES morre e corpo é levado para o DML (Polícia, 19/05). Até quando isso? Nossas crianças estão morrendo por conta de uma sociedade doente. É necessário discutir penas severas para crimes hediondos no Brasil, sobretudo com menores. É necessário encarar a realidade e buscar soluções a fim de conter essa "epidemia" cruel com nossos pequenos. (Ariana Bralva) . Até quando isso? Nossas crianças estão morrendo por conta de uma sociedade doente. É necessário discutir penas severas para crimes hediondos no Brasil, sobretudo com menores. É necessário encarar a realidade e buscar soluções a fim de conter essa "epidemia" cruel com nossos pequenos.

O coração de mãe e de ser humano da gente sangra. Até quando isso vai acontecer? Todos os dias uma barbaridade como essa. (Glicia Littig)

São nossas crianças, o bem maior de uma mãe é seu filho. Como podemos chamar de mãe um ser que deixou algo assim acontecer a um anjo? Cada dia que passa vemos o quanto nosso mundo está corrompido pelo mal. Que a mãe e o padrasto paguem por tudo que fizeram a essa pobre criança. Ensinem os filhos a se proteger. Infelizmente, quem mais deveria proteger nesse caso não o fez. Denuncie! Nunca deixe de denunciar um abuso, nem que seja cometido por alguém próximo a você. (Ana Carolina Pires de Brito)

MORTE ACIDENTAL

Pai de adolescente morto pelo irmão em Cariacica é solto após audiência (Polícia, 19/05). Um perdeu o filho e a liberdade. O outro perdeu o irmão e ganhou o sentimento de culpa pro resto da vida. Uma família destruída. (Suana Moreira) . Um perdeu o filho e a liberdade. O outro perdeu o irmão e ganhou o sentimento de culpa pro resto da vida. Uma família destruída.

Eu tive essa triste percepção na hora que li a notícia da morte. Fiquei imaginando a mãe perdendo o filho e depois vendo o marido ser preso... Tristeza! O irmão ainda vai carregar isso para sempre no coração. As explicações podem ser muitas, mas só vejo perdas nessa família. (Cintia Angra Colmenares)