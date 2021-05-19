"Desanimador", diz leitor sobre 20% de vacinados com 1ª dose no ES

Profissional de saúde prepara dose da vacina Coronavac Crédito: Mateus Bonomi/ Agif/ Estadão Conteúdo

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Câmara aprova projeto que aumenta a pena mínima para feminicídio (Brasil, 18/05). Apesar de a notícia ser boa, a pena mínima nunca foi o problema, mas sim os criminosos não ficarem presos a pena inteira. (Bruno Sperandio) . Apesar de a notícia ser boa, a pena mínima nunca foi o problema, mas sim os criminosos não ficarem presos a pena inteira.

Bom, mas poderia melhorar. Acho pouco. São os filhos que ficam sem a mãe, e o pai e a mãe que ficam sem a filha. (Thays Jardim)

Não adianta nada, as leis são frouxas. Não funciona na prática, infelizmente o nosso país é uma vergonha! As brechas na lei diminuem o tempo de reclusão por bom comportamento etc. Criminoso não deveria ter direito a saidinha em data nenhuma. (Diana Pimenta)

Essas brechas é que abrem precedentes para a sensação de impunidade. Tem que ser inflexível. É 30 anos de cadeia sem direito à progressão de regime e tem que trabalhar! A punição tem que ser exemplar. (Angelo Mario)

Como assim pena mínima para quem mata? Quando se mata uma pessoa a pena tem que ser sempre máxima! Salvo nos casos de legítima defesa ou durante confrontos em guerra! (Arthur Ferrari Salles)

IMUNIZAÇÃO

ES tem 20% da população vacinada com 1ª dose, mas está longe de imunidade coletiva (Cotidiano, 18/05). Cinco meses já decorridos no ano e só vacinaram 20% da população com a primeira dose? Se fizermos os cálculos, é desanimador. (Josebel Baptista) . Cinco meses já decorridos no ano e só vacinaram 20% da população com a primeira dose? Se fizermos os cálculos, é desanimador.

O que adianta esse número, se a segunda dose passou do prazo e ninguém sabe dizer com certeza se tomar a segunda dose fora do prazo trará a mesma eficácia? Realmente, esses dados de primeira dose não significam nada… (Cíntia Saudino)

Ter 20% da população vacinada com a primeira dose não quer dizer nada. A prefeitura tem que falar a porcentagem de vacinados contando a primeira e a segunda doses. Uma dose não imuniza ninguém. (Geiza Mara Klipel Bressan)

Temos que agradecer, isso sim. Esse 20% pode não ser um número alto, mas já é um começo! Tantos países que vacinaram 4%, 5%, 6% e já estamos com 20%... Comecem a ser gratos que vocês vão ver esses números subirem! Parabéns ao governo capixaba e ao brasileiro! (Carol Ferreira)

Eu tomei a primeira dose há 47 dias e até hoje não tomei a segunda dose! Vocês acham que isso é imunizar? Está longe! (Carmem Volp)

Se tivéssemos um presidente que se preocupasse com o povo como em outros países, estávamos bem à frente com a vacinação. Mas, como ele dizia que era só uma gripezinha, que de sério podemos esperar? Devemos agradecer a Deus e aos governadores que tomaram a frente. (Maria Amélia das Virgens)

ABUSO INFANTIL

A cada 6h, uma criança vítima de estupro precisa do serviço de saúde no ES (Cotidiano, 18/05). Muita omissão. Principalmente dos que deveriam assistir essas crianças, que muitas vezes preferem fechar os olhos, para não lidar com as burocracias que envolvem as denúncias. Omissão de todos os lados tem feito esses números subirem e essa triste realidade se repetir. (Jakeline Magna) . Muita omissão. Principalmente dos que deveriam assistir essas crianças, que muitas vezes preferem fechar os olhos, para não lidar com as burocracias que envolvem as denúncias. Omissão de todos os lados tem feito esses números subirem e essa triste realidade se repetir.

Meu Deus, que tristeza. Esses números estão aumentando assustadoramente. Políticas sociais precisam ser revistas. Era previsível que a violência aumentasse, pois é esse incentivo que se vê. Não podemos deixar que a política do caos chegue a esse ponto. As crianças e os idosos não têm como se defenderem. (Heloisa Helena Pezzin)

Só Deus para proteger nossas crianças, porque em alguns casos o culpado é quem deveria proteger, cuidar e amar essas crianças. Tem que mudar essas leis, tem que punir de verdade quem abusa ou agride crianças. (Hanna Azevedo)

Com a pandemia, os abusos aumentaram, já que as crianças estão em casa e, fora da escola, os abusos ficam, na maioria das vezes, sem denúncias. Muito triste. A cura da humanidade está na infância e cuidar de quem cuida da infância é urgente! Nossas crianças pedem socorro. (Sandra Ribeiro)

ECONOMIA

Ford começa a importar carros pelo ES após fechar fábricas no Brasil (Beatriz Seixas, 18/05). Muitos criticam qualquer investimento por politicagem. Se traz resultados para o Estado é bom. Torça para seu Estado crescer, gerar empregos. Depois da casa arrumada, virá outro para aproveitar. Apoio tudo que traz resultados, independentemente que lado venha. Isso, sim, é ser patriota. Estou confiante de que o Estado vai sair rápido desta crise. (Gilson Araujo de Andrade) . Muitos criticam qualquer investimento por politicagem. Se traz resultados para o Estado é bom. Torça para seu Estado crescer, gerar empregos. Depois da casa arrumada, virá outro para aproveitar. Apoio tudo que traz resultados, independentemente que lado venha. Isso, sim, é ser patriota. Estou confiante de que o Estado vai sair rápido desta crise.