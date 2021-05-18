"Quem deveria amar está matando", lamenta leitor sobre abuso infantil

Violência contra crianças: números escondidos pela pandemia Crédito: ATC Comm Photo/ Pexels

ABUSO INFANTIL

Violência contra criança no ambiente familiar é atrocidade a ser combatida (Opinião da Gazeta, 18/05). Esses casos assustam e muito, todos os dias é isso, e não vejo manifesto de nenhum poder ou autoridade para mudar isso. Talvez se acontecer com um filho de político, alguém da Justiça ou alguém lá do Senado, quem sabe isso muda. (Penha Salvador) . Esses casos assustam e muito, todos os dias é isso, e não vejo manifesto de nenhum poder ou autoridade para mudar isso. Talvez se acontecer com um filho de político, alguém da Justiça ou alguém lá do Senado, quem sabe isso muda.

Até quando vamos ter que conviver com notícias de padrasto e pai matando crianças? (Creusa Rocha)

Até quando isso vai continuar acontecendo, meu Deus? Nossas crianças estão perdendo vidas, sendo abusadas e nada muda na Justiça, não tem uma punição severa para os monstros que fazem isso. (Adriana Morais)

Só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Ver tanta notícia trágica envolvendo crianças está difícil. E o pior é que na maioria dos casos um dos seus responsáveis legais quase sempre está envolvido, é de partir o coração. Quem deveria amar e proteger está matando. Onde vamos parar? (Elisangela Camargo)

LUTO

Morre o ator José Luiz Gobbi, eternizado pela personagem Marly no ES (Obituário, 13/05). Como se já não nos bastasse todas nossas tristezas causadas por essa pandemia, parece que essa mensageira da tristeza está mesmo disposta a nos impedir de sorrir, ainda que neste caso não seja a responsável direta por esta nova perda: faleceu José Luiz Gobbi, capixaba intérprete da famosa personagem Marly, figura impagável e crítica, que durante muitos e muitos anos nos divertiu com suas inteligentes tiradas na imprensa e NO teatro capixabas. E José Luiz Gobbi certamente se juntará no céu a outros anjos do riso, na mesma nuvem para onde foi recentemente Paulo Gustavo e onde estão há bom tempo tantos outros artistas do riso que amenizavam nossas agruras com seu talento. Nossos sentimentos à família e admiradores por esta imensa perda. (Roberto Pimentel) Como se já não nos bastasse todas nossas tristezas causadas por essa pandemia, parece que essa mensageira da tristeza está mesmo disposta a nos impedir de sorrir, ainda que neste caso não seja a responsável direta por esta nova perda: faleceu José Luiz Gobbi, capixaba intérprete da famosa personagem Marly, figura impagável e crítica, que durante muitos e muitos anos nos divertiu com suas inteligentes tiradas na imprensa e NO teatro capixabas. E José Luiz Gobbi certamente se juntará no céu a outros anjos do riso, na mesma nuvem para onde foi recentemente Paulo Gustavo e onde estão há bom tempo tantos outros artistas do riso que amenizavam nossas agruras com seu talento. Nossos sentimentos à família e admiradores por esta imensa perda.

CORONAVÍRUS

Família inteira pega Covid e filha de pastor morre com a doença na Serra (Cotidiano, 17/05). Que tristeza. Conheço a família, há muitos anos não tinha notícias deles e hoje vejo essa situação. Deus abençoe que pai e filha se recuperem e que sejam confortados pela perda da Aline. (Tereza Rosa) Que tristeza. Conheço a família, há muitos anos não tinha notícias deles e hoje vejo essa situação. Deus abençoe que pai e filha se recuperem e que sejam confortados pela perda da Aline.

A pandemia vai deixar marcas profundas no mundo para sempre. (Sandra Lucia)

Só quem perde um ente para esse vírus é que sabe a dor. É avassalador demais. Minha família segue de luto. Agora essa família também. Que Deus tenha misericórdia de nós… e nos livre desse mal. (Karla Christ)

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Suspeito de matar a esposa em Castelo é autuado por feminicídio (Polícia, 17/05). Na verdade ele matou duas pessoas. Imagina o psicológico dessa criança. Não somos juízes de ninguém, porém é muita crueldade. (Jaciane Pizzol) . Na verdade ele matou duas pessoas. Imagina o psicológico dessa criança. Não somos juízes de ninguém, porém é muita crueldade.

Que a polícia e a Justiça ajam exemplarmente em todos os casos de feminicídio! (Gustavo Miguez)

Com a liberação geral de armas pelo senhor da morte, pequenas discussões caseiras estão saindo do controle e tragédias como essas vão continuar acontecendo. (Josildo Louzada Dias)

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE

"Alguns idiotas até hoje ficam em casa", diz Bolsonaro sobre isolamento (Brasil, 17/05). Desrespeito! Tantas famílias chorando suas perdas para este vírus, vem presidente e fala desta maneira… nota zero para ele. (Djalma Soares) Desrespeito! Tantas famílias chorando suas perdas para este vírus, vem presidente e fala desta maneira… nota zero para ele.

Lamentável! Enquanto perdemos pessoas queridas, que amamos, porque não tem vacina. E ele chamando o povo de idiota! (Marcelina Mathias)

Já perdi tantos amigos, familiares e estou com um outro parente internado devido à Covid 19. Ouvir isso de um presidente é triste demais! Revolta resume esse sujeito ainda estar no poder! (Lyra Delfina)

Vocês já ouviram o presidente dar suas condolências às milhares de famílias que perderam seus parentes? Ninguém viu ainda, ele não tem amor ao próximo. (Ademar Silva)