Críticas e muitas dúvidas: leitores comentam integração do Transcol em Vitória

Ônibus municipais de Vitória agora integram o Sistema Transcol Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer

Nesta primeira etapa, os 130 ônibus "verdinhos" que circulam nos bairros de Vitória vão manter todas as suas características, como itinerários, horários, números das linhas e cores dos coletivos. A alteração ocorre para quem precisa utilizar dois coletivos, de Vitória e do Transcol, para chegar ao seu destino.

No entanto, os usuários precisam estar atentos, porque há restrições de conexões possíveis entre as linhas e também limite de horário para que o passageiro faça a baldeação. A troca de coletivo também deve acontecer em trechos específicos do trajeto ( clique aqui para conferir as regras ).

Com muitos detalhes — e sem uma campanha informativa anterior à implantação das mudanças —, as novas regras levantaram muitas dúvidas entre os usuários. Nas redes sociais de A Gazeta, leitores que utilizam o transporte público na Grande Vitória também criticaram o curto intervalo de tempo para a baldeação e a restrição de conexões como alguns pontos que deveriam ser aprimorados para que a integração seja eficaz. Confira alguns comentários:

Seria muito bom, se nossos ônibus não demorassem tanto e se pudesse pegar dois verdinhos. Também seria bom se não tivesse escolha de pontos… (Margaret Rosa)

Só para enganar o povo. Você não tem opção de ônibus, só pode integrar com as linhas que eles colocam disponíveis. (Claudia Maria Braum)

Nem todas as linhas do Transcol estão integradas, por exemplo as que partem do Terminal de Jacaraípe, como 504, 516 e 523, não oferecem opção de integração. Ou seja, quem vem da região de Jacaraípe para ir à Leitão da Silva ou à Ilha do Boi ainda tem que pagar duas passagens ou ir até o Terminal de Laranjeiras em busca de uma linha, aí gastará mais tempo. Tomara que seja revista a quantidade de linhas disponíveis. (Saulo A. Nascimento Coutinho)

Enganação. Se querem saber, veja como é em São Paulo. Lá é integração de verdade. Por que a integração não é para todos? O Transcol recebe antecipado (bilhete eletrônico), não fez investimento nenhum, segurança total nos ônibus só para o dinheiro deles, não correm mais risco de ser roubados, isso ficou só para os passageiros. Os ônibus continuam umas carroças, pontos sem coberturas, especialmente nos bairros. A demora na espera é indecente, por conta de 0,20 centavos nos finais de semana esperamos mais de uma hora pelo transporte. E como o ônibus vem cheio depois de uma hora de espera, eles perdem o quê? Enfim, essa integração que eles querem apresentar como benefício para o povo é enganação mesmo. Integração nas outras cidades é de verdade, aqui não! (Joao Fernandes Almeida)

Muito mal elaborado, péssimo, até porque os ônibus estão sempre se atrasando. Resumindo: nada de melhor para população que paga caro na passagem. (Renato Gomes dos Santos)

Isso é conversa para nós, moradores da região da Grande São Pedro, que vamos continuar sofrendo com a dependência do 518. (Neide Oliveira)

Peguei a linha 112 no ponto final do ônibus e desci perto da pracinha para pegar outro para Vila Velha e me cobrou outra passagem. (Valdileia Vitória Silva)

Pelo o que eu vi, a pessoa terá 30 minutos para pegar outro ônibus ou terá sim que pagar outra passagem. Sinceramente isso não muda muito, os ônibus demoram horrores para passar no ponto. (Lorena Rodrigues)

Com a demora dos ônibus, não vai dar tempo para pegar outro. (Zé Carlos)

Certo que isso ajudará muitas pessoas que utilizam o transporte público, mas 30 minutos não vai dar para você pegar um novo ônibus. Geralmente demora muito mais que trinta minutos para passar o ônibus que corresponde à sua linha. (Leonardo Calheiros)

Pior é que esse tempo passa a contar a partir do momento em que você passa o cartão no ônibus que pegou primeiro. A viagem demora mais que isso, geralmente! Ou seja, a cobrança é a mesma! (Elizana Freitas)

Até parece que com esse tempo isso vai dar certo! Acho legal que quem monta esses planos para ônibus não deve andar uma semana neles para ver como realmente é. (Nayara Haueisen)

E a informação dos pontos em que é possível fazer a conexão? Não vi isso em lugar nenhum. (Thaís Tessarollo)

Integração, para mim, é você poder pegar qualquer Transcol após a saída do ônibus municipal. Colocar linhas específicas, sendo que muitas vezes você precisa de outras, é ridículo. (Samantta Leite)

Eu não entendi. Só pode integrar em linhas específicas, como está na lista? (Debora Lube)

Um absurdo! Por que não pode pegar qualquer ônibus? (Leila Maciel)

Serve para o Bike GV? (Simoni Baiocco)

Acho engraçado. Tudo o que eles fazem é para deixar a vida do pobre mais difícil ainda. A pessoa vai ter que ficar cronometrado horário para não pagar outra passagem… me poupe. (Rosangela Pereira da Rocha)

Comigo não deu certo. Paguei duas passagens em menos de 30 minutos de intervalo. (Mirian Alves)

Até agora não entendi esse negócio de meia hora, uma hora... outros idosos também não entenderam. Já me perguntaram, mas eu também não soube explicar. (Meira Conceição)

Isso já era para existir há anos no Estado. (Marcela Moreira da Silva)