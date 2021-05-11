'E as grávidas que já tomaram?', questionam leitores sobre Astrazeneca

Vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades começou em várias cidades do país neste mês Crédito: João Viana / Semcom

GESTANTES

Governo do ES suspende vacinação para grávidas com Astrazeneca (Cotidiano, 11/05). O que fazer com as grávidas que tomaram? Tomei a primeira dose hoje pela manhã, estou de 24 semanas. Somos cobaias? (Jusana Tosi) . O que fazer com as grávidas que tomaram? Tomei a primeira dose hoje pela manhã, estou de 24 semanas. Somos cobaias?

Estou gestante de 6 meses, tomei essa vacina semana passada. Vendo uma matéria dessas fico apavorada. Fiquei um dia com dores no corpo e na cabeça após a vacinação. Que Deus proteja a mim e a minha filhinha que estou esperando. (Fernanda Ávila)

Meu Deus, proteja as grávidas que tomaram essa vacina. Guarde elas e os bebês. Meus sentimentos para a familia dessa mãezinha que faleceu. (Monike Nunes)

A própria gestação aumenta o risco para trombose, Covid também. Não tem Coronavac, Pfizer só nas capitais... Difícil para a gestante. (Katieli Brandão)

Foi recomendado ao Ministério da Saúde a não aplicação dessa vacina em grávidas, mas a equipe de Bolsonaro não ouve a ciência! Mais uma vítima desse desgoverno! (Roberto Vieira)

Eu e o meu filho tomamos dela. Eu estou com o corpo dolorido e o meu filho não sentiu nada! Mas eu acho que as gestantes têm que esperar a investigação, sim. (Maria Pereira de Almeida)

Muito triste com essa notícia, pois são duas vidas perdidas. É preciso ter cuidado e cumprir as regras para aprovação da vacina. Precisamos refletir sobre os fatos e verdades. (Gabriel Costa)

VACINAÇÃO

Covid-19: ES espera alcançar 100% dos idosos vacinados em junho (Cotidiano, 10/05). Cadê a segunda dose da vacina? Do jeito que está, nem até dezembro vai ter terminado o grupo dos idosos. O descaso é com quem tomou a primeira dose há mais de um mês e não tem previsão de tomar a segunda. Ninguém sabe informar se vai ter o efeito que deveria ter, passando tanto tempo do prazo adequado. (Mayara Contreiro) . Cadê a segunda dose da vacina? Do jeito que está, nem até dezembro vai ter terminado o grupo dos idosos. O descaso é com quem tomou a primeira dose há mais de um mês e não tem previsão de tomar a segunda. Ninguém sabe informar se vai ter o efeito que deveria ter, passando tanto tempo do prazo adequado.

Será? Tenho minhas dúvidas... até agora nada de Coronavac. Meus pais estão aguardando a segunda dose desde 30/04. (Renata Duarte)

Vacinar somente com a primeira dose é fácil... quero ver ter segunda dose para todos. Meus pais estão aguardando a segunda dose há mais de duas semanas e ninguém fala nada. (Eliane Campos)

Se o presidente não tivesse sabotado a vacinação, hoje já estariam vacinando os jovens, justo os que mais se contaminam. Sabotou se negando 11 vezes a comprar as vacinas, ao invés de comprar cloroquina. (Alcimar Santos)

Fico pensando no restante da população que não é idosa, trabalhadores da saúde ou com comorbidades serão vacinados quando? Todo dia surge uma nova prioridade e o restante vai ficando para trás. (Rallyane Alcântara)

EDUCAÇÃO

TJES derruba liminar que permitia retorno presencial de todas as séries (Cotidiano, 10/05). As escolas nos países desenvolvidos são as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Menos no Brasil... aqui tudo abre menos as escolas. O que será deste país? (Daniela Feitosa) . As escolas nos países desenvolvidos são as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Menos no Brasil... aqui tudo abre menos as escolas. O que será deste país?

Moro em New Jersey e minhas duas filhas estão há um ano estudando só pelo computador e pelo jeito isso vai até o próximo ano letivo, que começa em setembro. (Will Sibien)

O tema foi politizado, como tudo neste país. Estão comparando as escolas daqui com a estrutura de outros países, que estão entrando no verão e onde a testagem é semanal. Não tenho mais coragem de mandar o meu para a escola. (Ticiana Ferraz)

Certíssima decisão. Poucos dias atrás estava um caos, com falta de leitos de UTI, atualmente ainda com um elevado número de óbitos por dia e já querem colocar as crianças na escola? Francamente... Tem pessoas querendo se livrar dos filhos de qualquer jeito. (Juh Almeida)

Palhaçada, deixa a garotada estudar. Aqui em casa mesmo estou com uma que está doente por falta de ir a escola, ter contato com pessoas. Isso é importante para eles. Não precisam ficar agarrados, que cumpram os protocolos sanitários como estava acontecendo anteriormente. (Rosiane Soresini)

Crianças e adolescentes não seguem protocolos. Minha escola tem 800 alunos por turno, ou seja, são 400 alunos no revezamento. Quando é troca de aula, eles ficam se abraçando e trocando materiais. Chamamos a atenção e explicamos, mas quando chega no portão já tiram a máscara e até se beijam. Infelizmente as escolas têm dois ou três coordenadores para cuidar desses 400 alunos e é impossível. Também tenho filhas e sei do risco que é dentro de uma escola, além, é claro, de ser professora. (Michelle Bins)

Loucura é voltar com as escolas! Que pais são esses que protestam para seus filhos irem para escola no auge da pandemia? Não tem amor nem aos filhos, terão a quem? Na verdade, a escola virou depósito de crianças, a pandemia confirmou isso. (Criscila Oliveira)

ACIDENTE

Morte de mulher em Linhares: motorista bêbado fugiu e voltou para festa (Polícia, 10/05). Horrível. E este é o crime do tipo que matam, mas depois com pouco tempo saem da prisão ou nem ficam presos. Qual a diferença daquele que usa outra arma para matar? No final ambos tiraram a vida de alguém. E quem bebeu e dirigiu assumiu esse risco. (Emilia Carreiro Ribeiro) . Horrível. E este é o crime do tipo que matam, mas depois com pouco tempo saem da prisão ou nem ficam presos. Qual a diferença daquele que usa outra arma para matar? No final ambos tiraram a vida de alguém. E quem bebeu e dirigiu assumiu esse risco.

Que o motorista pague por sua irresponsabilidade, todos sabem que direção e bebida não combinam. A lei deveria ser mais rígida, assim muitas mortes seriam evitadas. (Paula F. Buffon Saraiva)

Enquanto não mudarem a legislação de trânsito, não adianta. Consciência não existe para o brasileiro. Logo, a lei precisa ser dura! (Alex Zan)

Uma pessoa que bebe e sai dirigindo assume completamente a responsabilidade de um acidente. Isso jamais poderia ficar impune. (Ghenu Junyor)