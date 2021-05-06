"Reunião virtual para decidir sobre aula presencial?", criticam leitores

Governo do ES decide nesta semana sobre a retomada das aulas presenciais Crédito: Pixabay

EDUCAÇÃO

MPES reúne médicos para discutir protocolos de volta às aulas presenciais (Cotidiano, 05/05). Reuniram-se em forma virtual para discutir aulas presenciais? Como assim? Por que não se reuniram de forma presencial? Os alunos e a família, como ficam? História sem cabimento. (Leny Shneider) . Reuniram-se em forma virtual para discutir aulas presenciais? Como assim? Por que não se reuniram de forma presencial? Os alunos e a família, como ficam? História sem cabimento.

Um encontro virtual para discutir o retorno presencial... Enfim, a hipocrisia. (Saulo Nunes Santa Clara)

Minha filha com seis anos pode retornar ao modelo presencial, mas eles, com reunião virtual, continuam mantendo o distanciamento por causa do vírus. Me explica aí de novo, porque não entendi. Como dizem: se quiser, pode desenhar, por favor. (Anselmo Galiza)

Eles estão mais preocupados com a defasagem escolar do que com a vida das pessoas. (Neli Mattos)

TRANSPORTE PÚBLICO

Passageiros de Vitória poderão embarcar em dois ônibus com uma passagem no Transcol (Cotidiano, 05/05).A integração deve ser para todos. É um absurdo continuarmos pagando da forma que está. É uma pena que as pessoas não saibam como deve funcionar. E outra: o tempo que estão dando é ridículo. São Paulo, que tem ônibus a dar com o pau, metrô e trem, o intervalo é de mais de duas horas. Aqui, tem linha do Transcol que a gente espera 40 minutos, num ponto sem cobertura, sem nada. (Joao Fernandes Almeida) .A integração deve ser para todos. É um absurdo continuarmos pagando da forma que está. É uma pena que as pessoas não saibam como deve funcionar. E outra: o tempo que estão dando é ridículo. São Paulo, que tem ônibus a dar com o pau, metrô e trem, o intervalo é de mais de duas horas. Aqui, tem linha do Transcol que a gente espera 40 minutos, num ponto sem cobertura, sem nada.

Você terá 30 minutos para usar o mesmo cartão nos dois coletivos, mas quando precisa pegar o verdinho em Vitória fica quase uma hora esperando. Fizeram essa mudança como se os verdinhos viessem de 10 em 10 minutos, só que não. Estão trocando seis por meia dúzia. (Welton Teixeira Araújo)

Certamente quem lançou esse projeto não anda de ônibus, visto que 30 minutos praticamente é o tempo que leva a viagem (em qualquer coletivo). Para que o sistema realmente dê certo, o pagamento deveria ser feito na saída então ao invés de ser feito na entrada. Não faz sentido contar a partir do momento que o passageiro entra no coletivo. (Flávia Souza)

CPI DA COVID

Teich pediu demissão após Bolsonaro defender cloroquina em live (Brasil, 05/05). Os caras insistem em defender a cloroquina e o tratamento precoce. Já está provado que não resolve, é a mesma coisa que dá água com açúcar pra quem tá nervoso. (Wislley Rodrigues) . Os caras insistem em defender a cloroquina e o tratamento precoce. Já está provado que não resolve, é a mesma coisa que dá água com açúcar pra quem tá nervoso.

O Brasil perdeu a oportunidade de ter ministros responsáveis. Poderíamos ter evitado muitas mortes. (Tatyane Martins Fonseca)

Infelizmente este presidente nunca deixou os ministros da Saúde trabalhar, ele queria mesmo que o povo morresse. Como trazer vacina se o presidente não deu a mínima pelas vidas que se foram? Uma vergonha ver o próprio presidente aglomerando sem máscara, dando mau exemplo. (Penha Heidmann)

Eles não estão preocupados com a pandemia ou a saúde do povo. Estão fazendo política. Simplesmente desnecessário fazer um circo desse nesta época. Em que isso vai mudar no combate à pandemia ou beneficiar o povo ? Simplesmente nada. (Geane Salmento Farinelli)

MEDICAÇÃO

Do Val diz que toma medicamentos sem eficácia e é advertido por presidente de CPI (Política, 05/05). Qual médico responsável passa cloroquina para tratamento de absolutamente nada, já que a pessoa não tem doença alguma, sabendo que não existe eficácia comprovada no uso desse medicamento para covid-19? (Danyele Ortiz) . Qual médico responsável passa cloroquina para tratamento de absolutamente nada, já que a pessoa não tem doença alguma, sabendo que não existe eficácia comprovada no uso desse medicamento para covid-19?

Ele tem covid todo final de semana? Uma coisa é acreditar que é a cura, que por si só já é questionável, outra pior é ficar tomando medicação recorrente como suposta forma de profilaxia. (Guilherme FC)

O Senador é maior de idade e pode tomar o remédio que bem entender, mas não tem o direito de induzir a população em plena pandemia a tomar medicação não aprovada, correndo sérios risco de efeitos colaterais graves. (Norberto Scauri)

Médico estuda para diagnosticar doenças e prescrever a medicação adequada ao tratamento, segundo a indicação do fabricante, que contrata cientistas para pesquisar a função de cada substância a ser administrada no organismo de forma segura. Me mostre algum remédio que tenha indicação para Covid na bula. Nem todo médico é pesquisador. A ciência que alguns citam é olavista: sem estudo formal, sem pesquisa tradicional e sem fundamento, mas vocês juram que são conservadores. (Dominic Souza)

Não há discussão com quem não prioriza a ciência e a vida das pessoas. (Quézia Anders)

VACINAÇÃO

Covid-19: ES ainda tem 30 cidades sem segunda dose da Coronavac (Cotidiano, 05/05). Vila Velha também está com milhares de pessoas aguardando a segunda dose da vacina Coronavac. A quantidade que chegou aqui para Vila Velha esta semana foi tão pouca que, quando abriu o agendamento no site da PMVV, já tinha terminado. Estamos muito preocupados. (Elza Camata) . Vila Velha também está com milhares de pessoas aguardando a segunda dose da vacina Coronavac. A quantidade que chegou aqui para Vila Velha esta semana foi tão pouca que, quando abriu o agendamento no site da PMVV, já tinha terminado. Estamos muito preocupados.