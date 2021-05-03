"Depois querem culpar o governo", diz leitora sobre festa clandestina

Fiscais, policiais e bombeiros encerram festa clandestina em marina de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória/ Divulgação

TRAGÉDIA EM VILA VELHA

Homem morre em acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha (Cotidiano, 01/05). Muito triste. Que Deus conforte a família e que as causas sejam apuradas. Sim, acidentes acontecem, porém podem ser evitados. É preciso ter segurança para a realização de uma atividade como essa. (Tereza Rosa) . Muito triste. Que Deus conforte a família e que as causas sejam apuradas. Sim, acidentes acontecem, porém podem ser evitados. É preciso ter segurança para a realização de uma atividade como essa.

Que sirva de exemplo para a fiscalização de mais equipamentos assim. Infelizmente no Brasil é assim: a fiscalização só acontece depois de uma tragédia. (Jenifer Souza )

Gente, é uma atividade de aventura como outra qualquer, bungee jump, asa delta, paraquedas,rapel etc. Nada está livre de acidente, é como o tenente do bombeiro disse. Agora é averiguar se foi falha humana ou do equipamento. (Wagner Ribeiro)

É uma tristeza. A pessoa sai de casa com a intenção de ter um pouco de lazer e acontece uma tragédia dessa. Imagino como estão os filhos que presenciaram tudo. (Rosangela Bernardes)

FESTA CLANDESTINA

Fiscais de Vitória encerram festa clandestina com 300 pessoas em marina (Cotidiano, 02/05). Depois querem colocar a culpa no governo, a culpa disso tudo é da população mesmo. Sem noção. (Brenda Cristino) . Depois querem colocar a culpa no governo, a culpa disso tudo é da população mesmo. Sem noção.

É por causa desse tipo de pessoa que as coisas não avançam, exceto a Covid. Penas mais rigorosas para quem fizer festas clandestinas e para quem estiver nelas também. Chega de ser bonzinho com esses cidadãos. (Jociane Frohlich)

Sinceramente... povo sem noção. Enquanto estamos em casa sem receber até mesmo a visita de nossos familiares, acontece isso aí. (Arlete Calci)

Inconsequentes. Depois vão reclamar de comércio fechado, de não ter ônibus etc. Por que? Não sabem fazer o mínimo nem por si, imagina pelos pais e pela sociedade. (Alice Sampaio Pelissari Pavan)

É inadmissível! Tanta gente morrendo por causa desse vírus maldito e esses seres humanos, com zero empatia, fazendo festa clandestina? Irresponsáveis. Depois a culpa é do governador, do prefeito, do presidente… (Karla Christ)

Muito obrigada às 300 pessoas que fizeram eu me sentir trouxa de trabalhar em uma UTI de Covid. (Amanda Morais)

VOLTA ÀS AULAS

Governo do ES vai decidir no dia 07 de maio sobre volta às aulas no risco alto (Cotidiano, 30/04). Então o protocolo serve para quê? Para nada, né? O protocolo diz que em risco alto não pode voltar, não é seguro. Mas se o governo quiser e as escolas particulares pressionarem, esquece o protocolo? (Aline Fantin Bonzi Franqueira) . Então o protocolo serve para quê? Para nada, né? O protocolo diz que em risco alto não pode voltar, não é seguro. Mas se o governo quiser e as escolas particulares pressionarem, esquece o protocolo?

Tem que pensar muito. A vacinação dos professores já iniciou e isso será rápido. Voltar em risco alto com ônibus lotados e tudo mais só vai aumentar os índices. (Patricia Bragato)

Aglomerar um bando de crianças em uma sala fechada no auge da pandemia não parece a melhor ideia do ano. Seria melhor esperar até que todos os professores estejam devidamente vacinados. (Vinícius Petronetto)

Quem não quiser que o filho volte às escolas, é simples: é só não mandar! Deixe em casa e faça aulas remotas. Ninguém é obrigado a enviar os filhos para a escola quando as aulas retornarem. No começo do ano, quando ia ter o retorno às aulas, me ligaram da escola perguntando se eu iria mandar meu filho e se meu filho tinha algum problema de saúde, e ainda preenchi um formulário que eles enviaram via Whatsapp. E o diretor foi bem claro que o pai que não quiser levar o filho não era obrigado, que tinha a opção de continuar fazendo online. Educação é essencial, sim. Não quero que meu filho com 14 anos perca mais um ano. (Layanne Salles)

HOMICÍDIO

Idoso é assassinado ao tentar impedir roubo de porcos em Santa Teresa (Polícia, 25/04). Misericórdia, o que está acontecendo? Nem no interior o povo tem sossego para viver. Onde chegamos? Basta de tanta maldade. (Edilene Amorim) . Misericórdia, o que está acontecendo? Nem no interior o povo tem sossego para viver. Onde chegamos? Basta de tanta maldade.

O Ipea alertava em 2013 para o avanço da violência para o interior. Tudo se confirmando. Latrocínio, roubos e assassinatos. O interior está desguarnecido. (Edebrande Cavalieri)

Bolsonaro estimulando o acesso às armas… Não faz duas semanas um casal foi assassinado por um motivo material e fútil, agora vemos um agricultor.... Meus sentimentos aos familiares. (Andrea Ribeiro)

LEITOS

Ministro nega existência de leitos ociosos em hospitais militares (Brasil, 27/04). O equilíbrio entre economia e controle de pandemia exige muita sabedoria da gestão em qualquer nível, parcerias com as empresas e consciência da população. Precisamos estar atentos aos cuidados de proteção... Não queremos comércios fechados, pois são sustento de muitas famílias. A responsabilidade é de todos nós. Juntos somos mais fortes. Vamos proteger nossas famílias. (Rondineli Schulthais) . O equilíbrio entre economia e controle de pandemia exige muita sabedoria da gestão em qualquer nível, parcerias com as empresas e consciência da população. Precisamos estar atentos aos cuidados de proteção... Não queremos comércios fechados, pois são sustento de muitas famílias. A responsabilidade é de todos nós. Juntos somos mais fortes. Vamos proteger nossas famílias.

IMPEACHMENT

Lira diz que 100% dos pedidos de impeachment que já analisou são "inúteis" (Política, 27/04). Neste momento que estamos passando, o impeachment vai ser pior. É esperar chegar em 2022 para colocar outro presidente que represente nosso Brasil. (Marcos Vitor) . Neste momento que estamos passando, o impeachment vai ser pior. É esperar chegar em 2022 para colocar outro presidente que represente nosso Brasil.

Gente, o Bolsonaro não tem motivos para sofrer um impeachment ainda, isso não é bom para o país, acaba sobrando para os mais carentes e a classe trabalhadora. Quem insiste nisso não liga para o povo, mas sim para seus interesses pessoais. (Ronni Mendonça)

Mas o que está faltando para abrir esse processo diante desse desgoverno com esse caos de saúde pública ? (Antonio Paolino)

Lamentável. Seria ótimo para a política brasileira e automaticamente para o povo. Quem assume é o Mourão, que não tem rabo preso com políticos e não tem motivos para negociatas a fim de blindar família e amigos políticos. (Wagner Botelho)

HABITAÇÃO

Corte do Orçamento ameaça 2,8 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida no ES (Economia, 26/04). Só o Minha Casa Minha Vida? Está zerando tudo. Bolsonaro ficou 27 anos como deputado, não há um projeto dele. Quando se ouvia falar dele era envolvido em polêmicas. E como presidente as polêmicas não param. Receitou e receita medicamentos sem eficácia, sem nenhum conhecimento em medicina, e ainda nega uma pandemia que já tirou a vida de quase 400 mil pessoas. (Carlos Novais da Silva) . Só o Minha Casa Minha Vida? Está zerando tudo. Bolsonaro ficou 27 anos como deputado, não há um projeto dele. Quando se ouvia falar dele era envolvido em polêmicas. E como presidente as polêmicas não param. Receitou e receita medicamentos sem eficácia, sem nenhum conhecimento em medicina, e ainda nega uma pandemia que já tirou a vida de quase 400 mil pessoas.