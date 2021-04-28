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Eram 95%

Lira diz que 100% dos pedidos de impeachment que já analisou são "inúteis"

Na segunda-feira (26) Lira disse que "90% a 95%" dos pedidos de impeachment protocolados até o momento contra o presidente Jair Bolsonaro na Casa "não têm absolutamente nenhuma razão"

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 21:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2021 às 21:23
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), elevou agora o porcentual dos pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo Jair Bolsonaro dos quais ele considera "inútil".
"Eu ouvi vossa excelência calado e espero que vossa excelência também me ouça calado. Não cabe a esta Casa neste momento instabilizar uma situação por conveniência política de a ou de b. o tempo é o da Constituição. Na conveniência e na oportunidade. Os pedidos de impeachment, em 100%, não 95%, em 100% dos que já analisei são inúteis para o que entraram e para o que solicitaram", disse Lira ao responder um pedido do deputado Henrique Fontana (PT-RS).
Na segunda-feira (26) em entrevista à Rádio Jovem Pan, Lira disse que "90% a 95%" dos pedidos de impeachment protocolados até o momento contra o presidente Jair Bolsonaro na Casa "não têm absolutamente nenhuma razão de terem sido apresentados a não ser a tentativa de gerar um fato político". "Alguns outros, têm muito pouca coisa", completou em entrevista à rádio Jovem Pan.
O deputado Fontana usou seu tempo de fala no plenário para cobrar Lira. "Abrir o processo de impeachment de Bolsonaro é uma questão democrática. Eu não posso concordar com o que disse o presidente Arthur Lira de que 95% dos pedidos de impeachment não têm consistência nenhuma. Eu vejo muita consistência em diversos pedidos, mas mais do que isso eu quero ter o direito democrático de poder analisar esses pedidos, numa comissão processante, com debates, busca de dados, que é o papel do parlamento. Por isso, encerro essa fala apelando mais uma vez para que seja acolhido um dos pedidos de impeachment contra Bolsonaro", disse o petista.

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Lira fez ainda uma comparação com os apelos da esquerda sobre a questão na presidência de Rodrigo Maia (DEM-RJ), seu antecessor na Mesa Diretora. "Queria só pedir um pouco de reflexão ao deputado Fontana que eu não via esses apelos aos dois anos do ex-presidente Rodrigo Maia com 60 pedidos de impeachment na sua gaveta nessa casa", disse. "Então, eu estou há dois meses, deputado Fontana, e pediria à vossa excelência um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paciência". Fontana rebateu e disse que cobrou a abertura do processo de Maia também.

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