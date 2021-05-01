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Fatalidade

Homem morre em acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, a vítima do acidente estava acompanhado pelos filhos

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 19:29

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 mai 2021 às 19:29
Deque de interferência da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha
Deque da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Alex Magnago
Um homem morreu em acidente na tirolesa do Morro do Moreno na tarde deste sábado (01). Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, a vítima do acidente estava acompanhado pelos filhos, que desceram antes dele. Na vez dele, a tirolesa não freou e ele caiu. A vítima era o engenheiro e despachante João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos. 
"Vimos o Corpo de Bombeiros chegando e pensamos que era acidente. Logo depois, uma menina que estava com a gente recebeu um áudio de um rapaz que estava na tirolesa, contando o que tinha acontecido. Ele estava com outro homem que pediu para fazer uma filmagem. Nisso, essa pessoa que morreu estava com as filhas, que desceram na frente. E quando ele foi descer, em vez de dar uma paradinha de rotina na tirolesa, acabou indo direto lá na frente e caiu", contou.
A TV Gazeta acompanhou parte da movimentação da Polícia Civil, dos Bombeiros e da Guarda Municipal, que por volta das 18h30 estava controlando a subida de pessoas no local. Pouco antes das 19h, desceu o rabecão — veículo da Polícia Civil — levando o corpo do homem que morreu no acidente.
Segundo o tenente Magnago, do Corpo de Bombeiros, chefe de operações que acompanhou a ocorrência, o homem foi avistado caído no ponto à frente da tirolesa. "Chegando ao local encontrei uma pessoa caída logo pra frente do ponto da tirolesa. Acionamos a Polícia Civil para nos apoiar na perícia. A polícia confirmou que não havia sinais vitais na vítima. O homem aparentava ter entre 40 a 42 anos", disse.
Os responsáveis pela tirolesa não quiseram falar com a imprensa na noite de sábado (1). Afirmaram que só vão falar com as autoridades responsáveis, por enquanto. Aos Bombeiros, disseram que não sabem o que causou o acidente.
João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha
João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Reprodução rede sociais
Na madrugada deste domingo (2), a empresa publicou um posicionamento nas suas redes sociais em que lamentou o ocorrido, se diz disposta a ajudar a família da vítima e aguardam a perícia. "É com muito pesar que confirmamos a fatalidade noticiada pelos órgãos de imprensa nesse sábado, 01/05/2021 na tirolesa no moreno. Querendo esclarecer a sociedade capixaba sobre o ocorrido, mas ainda impossibilitados, precisamos aguardar análise da perícia que apontará a causa do acidente", diz trecho da publicação.
"Pedimos, por favor, que se alguém que o conheça ou a sua família, entre em contato conosco para que possamos prestar nosso apoio. Sabemos que nada que façamos poderá confortar a família, mas queremos estar próximos para atender as suas necessidades nesse momento difícil para todos, principalmente para eles", finaliza.
"Ainda não podemos afirmar nada. Só a perícia vai dizer se foi falha no equipamento ou falha humana", disse o tenente Magnago.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Atualização

02/05/2021 - 11:34
Esta matéria foi atualizada com a inclusão do nome da vítima, o engenheiro e despachante João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos.

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