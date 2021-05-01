Homem morre em acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha

Deque da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Alex Magnago

Um homem morreu em acidente na tirolesa do Morro do Moreno na tarde deste sábado (01). Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, a vítima do acidente estava acompanhado pelos filhos, que desceram antes dele. Na vez dele, a tirolesa não freou e ele caiu. A vítima era o engenheiro e despachante João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos.

"Vimos o Corpo de Bombeiros chegando e pensamos que era acidente. Logo depois, uma menina que estava com a gente recebeu um áudio de um rapaz que estava na tirolesa, contando o que tinha acontecido. Ele estava com outro homem que pediu para fazer uma filmagem. Nisso, essa pessoa que morreu estava com as filhas, que desceram na frente. E quando ele foi descer, em vez de dar uma paradinha de rotina na tirolesa, acabou indo direto lá na frente e caiu", contou.

A TV Gazeta acompanhou parte da movimentação da Polícia Civil, dos Bombeiros e da Guarda Municipal, que por volta das 18h30 estava controlando a subida de pessoas no local. Pouco antes das 19h, desceu o rabecão — veículo da Polícia Civil — levando o corpo do homem que morreu no acidente.

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Segundo o tenente Magnago, do Corpo de Bombeiros, chefe de operações que acompanhou a ocorrência, o homem foi avistado caído no ponto à frente da tirolesa. "Chegando ao local encontrei uma pessoa caída logo pra frente do ponto da tirolesa. Acionamos a Polícia Civil para nos apoiar na perícia. A polícia confirmou que não havia sinais vitais na vítima. O homem aparentava ter entre 40 a 42 anos", disse.

Os responsáveis pela tirolesa não quiseram falar com a imprensa na noite de sábado (1). Afirmaram que só vão falar com as autoridades responsáveis, por enquanto. Aos Bombeiros, disseram que não sabem o que causou o acidente.

João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Reprodução rede sociais

Na madrugada deste domingo (2), a empresa publicou um posicionamento nas suas redes sociais em que lamentou o ocorrido, se diz disposta a ajudar a família da vítima e aguardam a perícia. "É com muito pesar que confirmamos a fatalidade noticiada pelos órgãos de imprensa nesse sábado, 01/05/2021 na tirolesa no moreno. Querendo esclarecer a sociedade capixaba sobre o ocorrido, mas ainda impossibilitados, precisamos aguardar análise da perícia que apontará a causa do acidente", diz trecho da publicação.

"Pedimos, por favor, que se alguém que o conheça ou a sua família, entre em contato conosco para que possamos prestar nosso apoio. Sabemos que nada que façamos poderá confortar a família, mas queremos estar próximos para atender as suas necessidades nesse momento difícil para todos, principalmente para eles", finaliza.

"Ainda não podemos afirmar nada. Só a perícia vai dizer se foi falha no equipamento ou falha humana", disse o tenente Magnago.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.