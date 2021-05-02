Engenheiro que morreu em acidente com tirolesa deixa dois filhos

O homem que morreu em um acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde deste sábado (01), foi identificado como sendo o engenheiro e despachante João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos. A vítima era casada, morava na mesma cidade e deixa dois filhos, um menino e uma menina.
Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, o engenheiro estava acompanhado dos filhos, que desceram antes dele no equipamento. Quando chegou a vez do engenheiro, a tirolesa não freou e ele caiu.
"Vimos o Corpo de Bombeiros chegando e pensamos ser acidente. Logo depois, uma menina que estava com a gente recebeu um áudio de um rapaz que estava na tirolesa, contando o que tinha acontecido. Ele estava com outro homem que pediu para fazer uma filmagem. Nisso, essa pessoa que morreu estava com as filhas, que desceram na frente. E quando ele foi descer, em vez de dar uma paradinha de rotina na tirolesa, acabou indo direto para frente e caiu", contou.
Segundo o tenente Magnago, do Corpo de Bombeiros, chefe de operações que acompanhou a ocorrência, o homem foi avistado caído no ponto à frente da tirolesa. "Chegando ao local encontrei uma pessoa caída logo pra frente do ponto da tirolesa. Acionamos a Polícia Civil para nos apoiar na perícia. A polícia confirmou que não havia sinais vitais na vítima. O homem aparentava ter entre 40 a 42 anos", disse.
Os responsáveis pela tirolesa não quiseram falar com a imprensa na noite de sábado (1). Afirmaram que só vão falar com as autoridades responsáveis, por enquanto. Aos Bombeiros, disseram que não sabem o que causou o acidente.
Na madrugada deste domingo (2), a empresa publicou um posicionamento nas suas redes sociais em que lamentou o ocorrido, se diz disposta a ajudar a família da vítima e informou que aguardam a perícia. "É com muito pesar que confirmamos a fatalidade noticiada pelos órgãos de imprensa nesse sábado, 01/05/2021 na tirolesa no Moreno. Querendo esclarecer a sociedade capixaba sobre o ocorrido, mas ainda impossibilitados, precisamos aguardar análise da perícia que apontará a causa do acidente", diz trecho da publicação.