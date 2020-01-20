Criança fica presa na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha

Criança fica presa na tirolesa Crédito: Reprodução

Um menino ficou preso durante a descida da tirolesa do Morro do Moreno , em Vila Velha , na manhã de domingo (19). De acordo com a empresa responsável pela instalação do equipamento, o garoto ficou pelo menos três minutos parado a mais de 100 metros de altura.

Segundo Alex Magnago, empresário e sócio da Eco Vertical, que instalou a tirolesa no ponto turístico, a criança estava acompanhada dos pais e de um tio. De acordo com ele, o menino não ficou ferido e não precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o garoto ficou preso. Não há informação sobre a identidade e nem a idade da criança.

Todos os riscos são controlados, mas quem controla Deus? Na descida, teve um vento sul e a criança ficou parada no alto. O paraquedas não enrolou como estão dizendo. Quando o vento passou, o garoto desceu normalmente. Terminou tudo bem, garantiu.

O empresário explicou que, no caso de crianças, a descida naquele ponto dura em média um minuto. Segundo ele, por causa do vento, o trajeto foi percorrido em quatro minutos. Se fosse um adulto, a descida na segunda parte duraria cerca de 40 segundos.

"O menino estava acompanhado da família. Antes dele, o pai e o tio já tinham descido na tirolesa. Hoje recebi muitas ligações sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais. Ninguém ficou ferido e depois que o menino desceu, o pai disse que ele até curtiu descer", informa o empresário.

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A tirolesa tem 173 metros de altura. A descida dos visitantes é realizada em duas partes, totalizando 500 metros de cabo. A primeira parte, de 100 metros, é totalmente guiada. Já a segunda etapa conta com 400 metros de descida.

O QUE DIZ A ECO VERTICAL

A respeito desse vídeo, gravado na data de ontem (domingo 19/01), a Eco Vertical explica que durante a descida de um participante, entrou uma rajada de vento sul, incomum no local, e que a descida foi atrasada devido ao uso padrão do paraquedas, usado para reduzir a velocidade das descidas sob o vento nordeste, característico do local, que sopra em sentido a favor da inclinação.

Esclarece também que não houve qualquer tipo de acidente como supostamente tem circulado nos grupos de Whatsapp. A chegada foi tranquila como de costume.

Diante da mudança na condição do vento, a empresa já havia desde o início dessa segunda-Feira (20/01), tomado ações de mudança no procedimento para esse tipo de condição climática, restringindo o uso do paraquedas limitador de velocidade. As atividades ocorreram normalmente.

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