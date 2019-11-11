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Que visual!

Vídeo mostra teste de tirolesa no Morro do Moreno, em Vila Velha

Empresa acredita que equipamento estará disponível ao público até o fim deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 15:55

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 15:55

A tirolesa fixa do Morro do Moreno, um dos pontos mais visitados de Vila Velha, já está em fase de testes e deve ser inaugurada no fim deste mês. Um desses momentos foi  divulgado nesta segunda-feira (11) pela empresa autorizada a implantar a estrutura para descer do topo do morro - onde ficam as antenas, até a Pedra da Testa  na parte mais baixa. Ao todo, o percurso de aventura tem 500 metros em meio a cartões-postais capixabas. 
Como o Morro do Moreno é uma área particular, a empresa Eco Vertical assinou um contrato com a família proprietária e deu início junto à Prefeitura de Vila Velha, em novembro de 2018, ao processo de liberação para a montagem da estrutura. A Prefeitura de Vila Velha autorizou a montagem, que foi acompanhada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES). A empresa tem que cumprir alguns requisitos porque mesmo sendo área particular, o espaço tem Área de Proteção Permanente (APP).
De acordo com Alex Magnago, de 45 anos, sócio-administrador da Eco Vertical, empresa que vai operar a tirolesa, o vídeo do teste foi gravado há cerca de um mês por um colega que atua na área de rapel. Agora, com a finalização da obra, a empresa aguarda o alvará da Prefeitura para abrir a atividade ao público. 
"Como ainda estávamos em construção, não podíamos divulgar os vídeos. Ao finalizarmos as obras, começamos a postar. Já temos o alvará do Corpo de Bombeiros, agora falta o da Prefeitura para liberar.  Se tudo der certo, queremos começar a funcionar até o fim de novembro. Atendemos as 25 condicionantes impostas pela Prefeitura para funcionar, entregamos os documentos na última semana e agora aguardamos a análise", informou. 
A Prefeitura de Vila Velha foi acionada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação.

COMO DEVE FUNCIONAR

A ideia é ter a tirolesa funcionando todos os dias da semana de 7h às 17h.
O valor cobrado será R$ 50 de segunda a quinta-feira e R$ 70 de sexta-feira a domingo, além de feriados.
Crianças abaixo de 18 quilos podem descer com os pais e acima desse peso já descem sozinhas.
O peso máximo é de 120 quilos, não havendo idade máxima para curtir cerca de um minuto e meio por cima da mata do Morro do Moreno, observando catões-postais como o Convento da Penha e a Terceira Ponte.
A velocidade será de 35 km por hora e após chegar na Pedra da Testa é necessário uma pequena trilha de cerca de 60 metros.
"O passeio inclui todos os equipamentos de segurança - já testados, além de seguro de vida - exigência da Prefeitura. Teremos fotógrafos no local para quem quiser comprar imagens e todo mundo pode levar a própria câmera para registrar o passeio.  Eu sou de Vila Velha e tenho o sonho de tornar o turismo mais atrativo por aqui, da mesma forma que a tirolesa do Morro de São Paulo, que é conhecida no Brasil todo. Temos plano de contingenciamento, gestão segurança, emergência, tudo acompanhado por engenheiros", disse Alex Magnago, de 45 anos, sócio-administrador da empresa que vai operar a tirolesa.
Alex conta que a empresa atua no ramo há cinco anos e chegou a colocar tirolesas temporárias no morro. Agora, dois cabos de aços com espessura de 13 mm e capacidade para suportar cerca de 30 toneladas foram instalados de forma fixa. No local também foram construídos dois decks, um no ponto de saída e outro no de chegada.

IMPACTO AMBIENTAL 

Mesmo sendo uma propriedade particular, a empresa precisa cumprir alguns requisitos. Pois o espaço tem áreas de proteção permanente e é visitado por muitos capixabas e turistas. Além da pasta de Meio Ambiente, o pedido de autorização passou também pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e de Serviços.
Corrimões foram instalados no Morro do Moreno Crédito: Jonathan Baifus
Além da estrutura, o projeto ainda prevê a limpeza e padronização das trilhas, instalação de lixeiras, corrimões e guarda-corpos. Os corrimões, feitos com eucalipto tratado, já foram instalados e serão usados para garantir a segurança dos usuários, da base até o topo do morro.
"Desde que instalamos as lixeiras, há três meses, já coletamos quase 100 quilos de lixo.  O Morro do Moreno sofria um impacto ambiental porque não havia lixeiras e ninguém fazia esse recolhimento. Com a tirolesa, o lixo irá aumentar, mas será coletado. Toda nossa obra foi acompanhada de biólogos e geólogos da Prefeitura. Sofremos algumas denúncias referentes a meio ambiente, mas todo processo foi acompanhado e documentado. A única árvore que precisamos podar foi um eucalipto e recebemos autorização para isso. Tudo foi documentado e acompanhado pelos biólogos. O impacto na natureza foi quase zero", garantiu. 

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