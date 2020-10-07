A tirolesa avistada em Gurigica se trata de uma obra da Prefeitura de Vitória Crédito: Internauta

Um cabo que parecia uma tirolesa no bairro Gurigica, em Vitória , chamou a atenção de moradores da região, nesta terça-feira (7). A estrutura, porém, se trata de uma obra da prefeitura da Capital, que teve início em maio deste ano, para realizar um trabalho de contenção de rochas que apresentavam risco de descolar e, consequentemente, cair sobre as casas.

Your browser does not support the audio element. Tirolesa vista em bairro de Vitória faz parte de obra da prefeitura

O secretário de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória , Weverton Moraes, explicou que essa era uma demanda antiga dos moradores do bairro, já que as rochas apresentavam risco de queda em momentos de chuva forte. Ele garantiu que a obra está adiantada e que deverá ser concluída antes do prazo estabelecido de 18 meses.

"A obra começou em 27 de maio e o prazo de execução dela é de 18 meses, mas estamos bem adiantados, possivelmente acabaremos antes do prazo. Estamos com 70% da obra concluída, acredito que até dezembro a gente conclua. É uma demanda antiga. Tinha alguns blocos de rocha que estavam com risco de desprender", disse.

A tirolesa avistada em Gurigica faz parte de uma obra da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação/PMV

Weverton Moraes afirmou também que o cabo, similar a uma tirolesa, se trata de um equipamento para transporte de materiais de construção, já que, por conta da obra ser no topo da pedra e somando o peso destes materiais, carregá-los manualmente era impossível. Por conta dos riscos da obras, o secretário afirmou que as famílias que moram na região foram realocadas e estão recebendo um aluguel provisório da prefeitura.

"Essa tirolesa é para transportar o material, porque fica bem em cima da pedra e alguns materiais, como cimento, areia, brita, que são mais pesados, não conseguem ser levados manualmente. É uma obra complexa, que tem seus riscos, mas estamos executando dentro da segurança. Estamos pagando o aluguel provisório para as 32 famílias das casas ao redor", afirmou.