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Obras estruturais

Igreja Nossa Senhora do Rosário em Vitória começa a ser reformada

Os trabalhos se iniciaram na última segunda-feira, 05 de outubro, e estão previstos para serem finalizados em quatro meses. Investimento do Iphan é de R$350 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 20:36

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 20:36

Igreja Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Iphan em 24 de Julho de 1946
Igreja Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Iphan em 24 de Julho de 1946 Crédito: Iphan
Situada no alto de uma longa escadaria, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Vitória, se destaca na paisagem capixaba. Para garantir o acesso com segurança ao templo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai investir R$ 350 mil em obras de contenção estrutural e conservação do monumento. Os trabalhos se iniciaram na última segunda-feira, 05 de outubro, e estão previstos para serem finalizados em quatro meses.
As melhorias vão devolver a Igreja aos fiéis e turistas, já que celebrações e visitações estavam suspensas desde maio de 2019 devido aos riscos no acesso ao bem cultural. O escopo das intervenções contempla a resolução de problemas estruturais dos muros, serviços no sistema de drenagem, recuperação da rampa metálica e das alvenarias, pintura externa, instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, dentre outras ações.
Tombada em 1946, a igreja está inscrita no Livro do Tombo Histórico do Iphan, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Mas a história da edificação se inicia muito antes, ainda no século XVIII. A construção do templo foi iniciada em 1765. Na época, encontrava-se afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória e a entrada principal do templo era voltada para o mar.
De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida, em apenas dois anos, pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ao longo dos anos, a edificação testemunhou o crescimento da cidade ao redor sem deixar de permanecer como um marco para os capixabas.

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