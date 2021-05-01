Morador encontra cobra e ouriços dentro de casa em São Mateus

Jiboia e ouriços são resgatados e soltos na Reserva Natural Vale Crédito: Polícia Militar Ambiental

Morador de Vitória , um funcionário público estadual de férias foi surpreendido quando chegou em sua casa de veraneio, localizada no bairro Bosque da Praia, em Guriri, São Mateus , na noite desta sexta-feira (30). Na varanda da residência, sob uma tábua, estavam uma cobra jiboia e dois ouriços-cacheiros, também conhecidos como ouriços-terrestres.

O morador, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que a residência estava fechada há cerca de 30 dias. Ele acionou a 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, em São Mateus, e os animais foram resgatados na manhã deste sábado (1º).

Jiboia foi encontrada dentro de casa, no bairro Bosque da Praia, em Guriri. Crédito: Polícia Militar Ambiental

Segundo o sargento Carline, da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, que fez o resgate dos animais, é cada vez mais comum encontrar os bichos como esses nas residências.

"Ali naquela região é muito comum a gente encontrar esses animais, a gente sempre atende esse tipo de ocorrência por aqui. Primeiro fomos buscar um casal de ouriços, e depois ele nos ligo de novo informando que tinha encontrado uma cobra. Retornamos depois e fizemos o recolhimento da jiboia também", afirmou.

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"As residências vão avançando cada vez mais para as áreas rurais e os animais ficam sem lugar adequado para procurar alimentação, fazer abrigo, e acabam invadindo as casas. Muitas vezes, os bichos se aproveitam de casa com quintal. O animal acaba entrando em conflito com os humanos, disputando o mesmo espaço. " Sargento Carline - Polícia Militar Ambiental

SOLTURA

Os animais foram recolhidos e soltos na manhã deste sábado, na Reserva Natural Vale, em Linhares.