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Em Guriri

Morador encontra cobra e ouriços dentro de casa em São Mateus

A  jiboia e dois ouriços-cacheiros foram recolhidos pela Polícia Militar Ambiental na manhã deste sábado (1°) e soltos na  Reserva Natural Vale, em Linhares

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2021 às 14:53
Jiboia e ouriços foram resgatados e soltos na Reserva Natural Vale, em Linhares
Jiboia e ouriços são resgatados e soltos na Reserva Natural Vale Crédito: Polícia Militar Ambiental
Morador de Vitória, um funcionário público estadual de férias foi surpreendido quando chegou em sua casa de veraneio, localizada no bairro Bosque da Praia, em Guriri, São Mateus, na noite desta sexta-feira (30). Na varanda da residência, sob uma tábua, estavam uma cobra jiboia e dois ouriços-cacheiros, também conhecidos como ouriços-terrestres.
O morador, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que a residência estava fechada há cerca de 30 dias. Ele acionou a 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, em São Mateus, e os animais foram resgatados na manhã deste sábado (1º). 
Jiboia e ouriços foram resgatados e soltos na Reserva Natural Vale, em Linhares
Jiboia foi encontrada dentro de casa, no bairro Bosque da Praia, em Guriri. Crédito: Polícia Militar Ambiental
Segundo o sargento Carline, da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, que fez o resgate dos animais, é cada vez mais comum encontrar os bichos como esses nas residências.
"Ali naquela região é muito comum a gente encontrar esses animais, a gente sempre atende esse tipo de ocorrência por aqui. Primeiro fomos buscar um casal de ouriços, e depois ele nos ligo de novo informando que tinha encontrado uma cobra. Retornamos depois e fizemos o recolhimento da jiboia também", afirmou.
"As residências vão avançando cada vez mais para as áreas rurais e os animais ficam sem lugar adequado para procurar alimentação, fazer abrigo, e acabam invadindo as casas. Muitas vezes, os bichos se aproveitam de casa com quintal. O animal acaba entrando em conflito com os humanos, disputando o mesmo espaço. "
Sargento Carline - Polícia Militar Ambiental

SOLTURA

Os animais foram recolhidos e soltos na manhã deste sábado, na Reserva Natural Vale, em Linhares. 

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