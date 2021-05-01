Morador encontra cobra e ouriços dentro de casa em São Mateus

Morador de Vitória, um funcionário público estadual de férias foi surpreendido quando chegou em sua casa de veraneio, localizada no bairro Bosque da Praia, em Guriri, São Mateus, na noite desta sexta-feira (30). Na varanda da residência, sob uma tábua, estavam uma cobra jiboia e dois ouriços-cacheiros, também conhecidos como ouriços-terrestres.
O morador, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que a residência estava fechada há cerca de 30 dias. Ele acionou a 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, em São Mateus, e os animais foram resgatados na manhã deste sábado (1º).
Segundo o sargento Carline, da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, que fez o resgate dos animais, é cada vez mais comum encontrar os bichos como esses nas residências.
"Ali naquela região é muito comum a gente encontrar esses animais, a gente sempre atende esse tipo de ocorrência por aqui. Primeiro fomos buscar um casal de ouriços, e depois ele nos ligo de novo informando que tinha encontrado uma cobra. Retornamos depois e fizemos o recolhimento da jiboia também", afirmou.
"As residências vão avançando cada vez mais para as áreas rurais e os animais ficam sem lugar adequado para procurar alimentação, fazer abrigo, e acabam invadindo as casas. Muitas vezes, os bichos se aproveitam de casa com quintal. O animal acaba entrando em conflito com os humanos, disputando o mesmo espaço. "
SOLTURA
Os animais foram recolhidos e soltos na manhã deste sábado, na Reserva Natural Vale, em Linhares.