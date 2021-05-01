Como descobrir o seu estilo na hora de dar um toque na decoração

Quarto com conceito minimalista Crédito: Freepik

O ano de 2020 foi marcado pelo crescimento do ramo da construção. Nesse ano, as previsões para o setor também são otimistas. Junto com as realizações de um novo lar, chega um momento muito esperado: a decoração. Apesar de ser uma fase proveitosa, algumas pessoas podem ficar confusas na hora de descobrir o seu estilo para decorar o seu cantinho.

A arquiteta Fernanda Cecotti citou os principais estilos para serem usados na hora de decorar o ambiente. Antes de saber quais são, Fernanda diz acreditar que ninguém é feito de um só estilo. Dentro do mundo de interiores, existem várias vertentes para se orientar.

ESTILOS DE DECORAÇÃO

O estilo clássico conta com características elegantes, bastante simetria e mobília com detalhes mais refinados. Fazendo uma ligação com o clássico, o estilo romântico engloba estofados mais rebuscados e detalhes mais finos. Se precisar de um ambiente com características de outras épocas, o estilo retrô pode te satisfazer com o uso de peças mais vibrantes e a combinação com o clássico.

Partindo para o cenário contemporâneo, com tendências mais atuais, é possível adentrar em um mundo minimalista, com peças de destaques centrais e menos adornos. Mas não se engane, o minimalista pode conter um cenário mais intenso, amplo e com grandes elementos principais. Com uma bagagem influenciada também pelos lofts de Nova Iorque, nos Estados Unidos, o estilo industrial traz características próprias, deixando o concreto, estruturas e tubulações aparentes.

Também é possível identificar o estilo rústico, remetendo à simplicidade. No Brasil, especificamente, o rústico pode se conectar com a ruralidade. Ladrilhos, madeiras, tecidos naturais - como algodão e linho - e o queridinho cimento queimado fazem parte dessa decoração. Por fim - mas não menos importante -, o estilo étnico entra em uma mistura de texturas e estampas que fazem um ‘’mix’’ na hora da decoração.

COMO IDENTIFICAR SEU ESTILO?

É possível ter mais de um estilo de decoração dentro do seu lar. A profissional pontua uma dica que pode ser essencial para quem busca descobrir sua forma de decoração. "O interessante para identificar o seu estilo é salvar imagens de ambientes que te agradam. Depois da busca, é necessário fazer uma triagem e observar o que as imagens possuem em comum. Talvez você salve várias fotos que têm o uso de estampas, com muitas plantas, ou com o mesmo estilo de pendente, e começa a se agradar com esses detalhes repetidos", detalha.