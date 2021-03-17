Como usar porta colorida na decoração da casa

As portas vão muito além da função de proteger e resguardar uma residência ou cumprir a divisão dos ambientes. Investir em opções coloridas é uma forma de transformá-las em protagonistas dos projetos, trazendo estilo e personalidade. Mas não basta, simplesmente, escolher um tom e pronto! É preciso que ela faça parte do visual eleito para a decoração e tenha equilíbrio com os demais elementos.
“O primeiro passo é escolher qual será o tipo de porta de entrada, de abertura tradicional ou pivotante, em que o acionamento acontece por meio de pivôs (ou pinos) instalados nas partes inferior e superior da porta, na mesma direção”, explica a arquiteta Marina Carvalho. “Depois é hora de eleger o estilo, os tons e os acabamentos que vão compor o ambiente, definidos em conjunto com os moradores”, completa a profissional.
Tonalidades
Há quem prefira pintar do mesmo tom das paredes, criando uma superfície única, como se fosse um grande painel. Mas também é possível adotar uma cor que contraste com os demais materiais do ambiente e tornar a porta evidente e chamativa. “Vale apostar em tonalidades presentes na decoração ou em nuances vibrantes e únicas, que apareçam com máximo de destaque, dando um ar de modernidade e descontração para o projeto”, explica Marina.
Tons pastel, mais doces e suaves, também são bem-vindos, especialmente para quem tem medo de enjoar da porta futuramente. “Eles deixam a casa mais leve sem tanta informação logo de cara. É uma boa opção, principalmente, em ambientes onde os móveis apresentam uma paleta neutra e tranquila”.
Outra ideia para escolher a pintura da porta, que não tem erro, é alinhar com as cores de alguns objetos presentes no ambiente. “Escolher a tonalidade a partir dos elementos decorativos é uma alternativa muito comum, pois isso traz muito equilíbrio e harmonia na composição”, comenta a arquiteta.
Para colorir a folha, há duas opções mais usadas: revesti-la com laminados melamínicos, a conhecida Formica, ou cobri-la com tintas específicas. Caso a porta seja de madeira, a tinta mais usada é o esmalte, que atualmente pode ser encontrado em versões à base de água e com secagem mais rápida. Mas o processo de pintura de uma folha de madeira nova ou antiga muda bastante e interfere na aderência da tinta. “Para que o resultado na pintura seja positivo e duradouro, recomendo contratar profissionais especializados para fazer esse tipo de serviço. Assim, além de economizar tempo, a porta ficará exatamente do jeito que você quer”, finaliza Marina.