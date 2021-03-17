Como usar porta colorida na decoração da casa

A aposta em tons pastel combinou com a decoração formada pela marcenaria de madeiras claras e mobiliário com tecidos rosa Crédito: Evelyn Müller/ Divulgação Marina Carvalho Arquitetura

As portas vão muito além da função de proteger e resguardar uma residência ou cumprir a divisão dos ambientes. Investir em opções coloridas é uma forma de transformá-las em protagonistas dos projetos, trazendo estilo e personalidade. Mas não basta, simplesmente, escolher um tom e pronto! É preciso que ela faça parte do visual eleito para a decoração e tenha equilíbrio com os demais elementos.

“O primeiro passo é escolher qual será o tipo de porta de entrada, de abertura tradicional ou pivotante, em que o acionamento acontece por meio de pivôs (ou pinos) instalados nas partes inferior e superior da porta, na mesma direção”, explica a arquiteta Marina Carvalho. “Depois é hora de eleger o estilo, os tons e os acabamentos que vão compor o ambiente, definidos em conjunto com os moradores”, completa a profissional.

O azul, cor que remete as cores do céu, do mar e é associado ao frescor e à tranquilidade, dá o tom deste apartamento. Ele colore a porta de madeira maciça que dá acessa à área social Crédito: Evelyn Müller/ Divulgação Marina Carvalho Arquitetura

Tonalidades

Há quem prefira pintar do mesmo tom das paredes, criando uma superfície única, como se fosse um grande painel. Mas também é possível adotar uma cor que contraste com os demais materiais do ambiente e tornar a porta evidente e chamativa. “Vale apostar em tonalidades presentes na decoração ou em nuances vibrantes e únicas, que apareçam com máximo de destaque, dando um ar de modernidade e descontração para o projeto”, explica Marina.

Na porta de entrada do apartamento, a aposta foi no vermelho para contrastar com a parede de tijolos rústicos aparentes Crédito: Marcelo Cotrim/ Divulgação Marina Carvalho Arquitetura

Tons pastel, mais doces e suaves, também são bem-vindos, especialmente para quem tem medo de enjoar da porta futuramente. “Eles deixam a casa mais leve sem tanta informação logo de cara. É uma boa opção, principalmente, em ambientes onde os móveis apresentam uma paleta neutra e tranquila”.

Outra ideia para escolher a pintura da porta, que não tem erro, é alinhar com as cores de alguns objetos presentes no ambiente. “Escolher a tonalidade a partir dos elementos decorativos é uma alternativa muito comum, pois isso traz muito equilíbrio e harmonia na composição”, comenta a arquiteta.