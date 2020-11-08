Macramê: técnica artesanal vira moda na decoração

O macramê também pode se transformar em quadros e objetos decorativos incríveis, como tapeçarias, cortinas e penduradores Crédito: Pinterest

O macramê está na moda. Artesanal, a técnica, feita de linha grossa ou barbante, rende objetos decorativos e até móveis. Mantas, tapeçarias, pendentes e até balanços. Com criatividade, é possível dar uma nova cara ao ambiente. "Normalmente o macramê é feito com fio de algodão cru, mas as inúmeras possibilidades de cores de algodão e também do tingimento da peça fazem com que possamos criar um ambiente mais extrovertido e moderno", conta a arquiteta Mariana Lofêgo.

Ela explica que além de ser utilizado em painéis, os macramês são uma ótima aposta para almofadas, cortinas, pendentes, entre outros. "Por conta do material natural utilizado, cria uma atmosfera aconchegante e única".

PAINEL E BALANÇO

A arquiteta Fernanda Calazans também concorda que o trabalho artesanal gera a sensação de acolhimento e conforto. Os painéis, ou macrame walls, estão super em alta e são um dos mais vistos nos projetos. "Eles são uma maneira nada óbvia de incrementar a decoração dos ambientes. Podem substituir ou até mesmo criar composições com os quadros", explica a profissional.

O balanço de macramê deixa o ambiente moderno. "É preciso avaliar o local onde será instalado", diz Fernanda Calazans. Crédito: Pinterest

Outra opção é trocar a tradicional rede por um balanço de macramê. Fernanda alerta que, antes da decisão, é preciso avaliar o local onde será instalado. "O balanço normalmente precisa de fixação no teto. Nada de fixar balanços em gesso! A fixação precisa ser feita na laje e, para isso, é necessária uma avaliação do local onde será a peça será instalada. Já as redes podem ser instaladas nas paredes", explica a diferença.

"A fixação do balanço de macramê precisa ser feita na laje. Nada de fixar balanços em gesso!" Fernanda Calazans - Arquiteta

As aplicações do macramê são inúmeras, como no suporte de plantas e acabamentos de cachepôs. Eles são uma ótima forma de utilizar a técnica. "Os suportes para plantas também são bastante utilizados na decoração. Além de trazer um detalhe a mais para o jardim vertical, a instalação dos suportes em alturas diferentes cria uma composição de volumes bem bacana", sugere Mariana Lofêgo.

O uso do macramê como no suporte de plantas traz um detalhe a mais para o jardim vertical Crédito: Pinterest

CUIDADOS

Fernanda alerta para alguns cuidados ao escolher o macramê para abrigar outras peças. É preciso avaliar o tamanho, a cor e entender que o trabalho é artesanal. "Por isso, não há uma perfeição na trama. Também sou a favor de misturar os estilos, acredito que a decoração precisa ser uma extensão da gente. Esse mix trará mais da essência do morador na casa".