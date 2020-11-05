Casa Cor ES abre em novo formato; veja fotos dos espaços decorados

A visitação dos ambientes é feita ao ar livre, no estacionamento do Shopping Vitória Crédito: Mariana Perini

Assim como todos os eventos, a Casa Cor Espírito Santo 2020 também está diferente. Nesse ano, a tradicional mostra de decoração também se reinventou com o projeto Janelas Casa Cor. Através de amplos "contêineres-vitrines", o visitante poderá visualizar o projeto de fora. Em respeito às normas de segurança, a visitação interna será virtual, guiadas pelo autor do projeto. Em cada contêiner haverá QR Codes que permitirão o acesso (de computadores, celulares ou tablets) aos diversos conteúdos digitais relacionados ao espaço e à mostra como um todo. Quem preferir fazer a visita de casa pode entrar no site casacor.abril.com.br e entrar em Janelas Casa Cor Espírito Santo para fazer um tour virtual em 360 graus por cada um dos sete ambientes.

O evento que começa hoje, 5 de novembro, vai até 6 de dezembro no estacionamento do Shopping Vitória, em Vitória. São sete contêineres em módulos com paredes de vidro ambientados pelos profissionais de arquitetura do Estado. "Neste momento desafiador, faremos um evento onde a interação dos visitantes seguirá as normas nacionais e internacionais criadas em função da ameaça da Covid-19. Este projeto provoca uma reflexão única sobre a casa e o trabalho no pós-pandemia, sob a ótica da arquitetura, do urbanismo e do design de interiores, afirma Rita Rocio Tristão, detentora da marca Casa Cor no Estado. Confira os espaços criados este ano.

SUÍTE MASTER - POR CYANE ZOBOLI

A arquiteta e designer de interiores Cyane Zoboli projetou a suíte master do evento. "Busquei o conceito que os clientes mais pedem hoje, algo bonito e prático. Com o tempo cada vez mais corrido, as pessoas buscam mais a praticidade do dia a dia sem perder a elegância. Dessa forma, montamos uma suíte com poucos móveis, mas com todo o essencial que o ambiente precisa".

Suíte master por Cyane Zoboli

O ponto de partida do projeto foi o revestimento utilizado no piso e na parede do banheiro. "Por ele ter todo aquele veio marcado em tons caramelos me inspirou a desenvolver todo o contexto do projeto", conta. O mobiliário é composto por peças do Jader Almeida, Zanine e poltronas da Studio linear. A arquiteta também escolheu usar uma obra de arte do artista plástico Nardelli.

TINY HOUSE - POR SÉRGIO PALMEIRA

O estúdio de Sergio Palmeira projetou uma pequena residência, com o básico para morar e muito design. "Assim é a Tiny House, ambiente encapsulado em MDF nos tons cinza-escuro e médio", conta o designer de interiores. Partindo da base cinza, o projeto de 24 metros adota a paleta verde musgo nas pedras exóticas capixabas.

Tiny House por Sergio Palmeira

Pendentes e móveis do designer Jader Almeida e uma grande tela em óleo, da artista plástica Patrícia Palmeira, proporcionam uma visão do novo morar sugerido pelo projeto, que é ter o básico como nova orientação de se viver no pós-pandemia. "Mas sempre mantendo o conforto, a beleza e a tecnologia", diz o arquiteto que criou uma casa completa, com quarto, cozinha e banheiro.

CORAÇÃO DA CASA - POR LETÍCIA FINAMORE

Foi a partir de uma autoavaliação e a necessidade de enxergar a memória afetiva que a arquiteta Letícia Finamore projetou o ambiente chamado de 'Coração de casa'. "O momento é de existir com menos produto e mais estilo de vida. De traduzir o dia a dia de forma minimalista e com alma. Acabando com o conceito de tendências e perceber que não precisa disso ou daquilo. De entender que o menos é mais e deixa a gente mais leve", conta.

Coração da casa por Letícia Finamore

O espaço é multifuncional e representa um refúgio para receber, trabalhar e se conectar com o próprio eu. "Tudo isso através de escolhas de materiais naturais com texturas diferenciadas que demandam emoções, percepções e sensações, e traduzem o ambiente minimalista", diz Letícia. No ambiente de 28,20 metros quadrados, destaque para a poltrona moleca do Sérgio Rodrigues. "Ela traz a brasilidade ao espaço junto a composição de elementos e materiais que sempre estão presentes em meus projetos".

A profissional também utiliza a pedra carijó com efeito irregular, mostrando a contemporaneidade do espaço e traduzindo o momento de transição de emoções da pandemia.

A LIVE BOX - POR RENATA TRISTÃO

E você pudesse transformar um espaço da sua casa num pequeno estúdio? Esta é a intenção de "A Live Box", uma "caixa viva" e também um espaço para os "ao-vivo" tão presentes no dia a dia do novo normal. "Tudo está harmonicamente planejado para que seja possível trabalhar de forma tranquila e equilibrada, e para que o espaço também permita e contribua com as situações de descontração. No ambiente convivem uma sala de banho, uma poltrona confortável, uma mesa ampla e bem iluminada, uma tela de TV para as transmissões e um apoio gourmet", conta a arquiteta Renata Tristão.

A Live Box por Renata Tristão

O ambiente de 28 metros quadrados foi setorizado em três espaços: apoio gourmet, live spot, e sala de banho. A profissional utilizou granito exótico; uma mesa toda em vidro translúcido que se compõe a dois balanços em couro natural, com franjas como detalhe; e pintura geométrica.

Destaque para cadeiras Déco, que são uma releitura do designer Zanini de Zanine a partir de uma cadeira retrô que encontrou em um brechó. "Sua estrutura em aço e assento e encosto em estofado em linho azul-escuro conferem charme e design à peça". A poltrona segue a mesma linha contemporânea das cadeiras, com base em aço, tem em seu encosto e assento em couro tom verde-militar, assinada também por Zanini.

SALA DE BANHO - POR LEVY NETO

O arquiteto Levy Neto projetou a sala de banho, de 26 metros quadrados, como um ambiente de refúgio, de relaxamento e ideal para usufruir um momento de total desconexão e liberdade. Essencialmente minimalista, o ambiente tem a predominância de tons claros e leves, com iluminação indireta que proporciona uma atmosfera intimista ao espaço. "Entre os elementos, o aspecto essencial do espaço é reforçado pelos materiais, numa busca por superfícies que valorizem a naturalidade das texturas em sintonia com os jardins do ambiente", conta.

Sala de Banho por Levy Neto

Todo o mobiliário é assinado, com peças de artistas e designers brasileiros, entre nomes consagrados e novos talentos, reforçando a busca pela valorização do design nacional. Além de peças desenhas pelo próprio arquiteto, exclusivamente para o ambiente, como a bancada multinacional, o banco e a banheira esculpida.

REFÚGIO NAS MONTANHAS - POR VITOR CIPRIANO

O arquiteto Vitor Cipriano é o responsável pelo espaço chamado Refúgio nas Montanhas Espelho Dágua. Ele conta que, com a pandemia, aumentou a busca das pessoas por casas de campo, para fugir do meio urbano e apreciar qualidade de vida que a natureza proporciona. "A ideia do projeto é trazer essa realidade para a amostra, criando um espaço aconchegante, de refúgio, para contemplação da bela paisagem das montanhas e relaxamento".

Refúgio das montanhas por Vitor Cipriano

Todo o espaço foi revestido em marcenaria, utilizando painéis de MDF. Com o objetivo de trazer a natureza para dentro do ambiente, foi criado um pórtico amadeirado envolvendo todo o espaço. "Para contrastar com este contexto, foi criado um plano de fundo aliando o painel de MDF, que traz a natureza e as rochas ornamentais, ornando com a proposta da lareira, e outro painel de MDF, que traz um toque de cor enquanto abriga um retângulo de iluminação indireta, compondo esta atmosfera aconchegante", explica.

No mobiliário destaque para a poltrona Rios, do designer Angelo Duvoisin. Também foram utilizadas telas do Nardelli e uma escultura do Hipólito Alves harmonizando com todo o cenário.

CASA DESIGN - POR MÁRCIA ABREU

Num ambiente de 26 metros quadrados, a designer de interiores Márcia Abreu ficou responsável pelo espaço casa ambiente. "Meu ambiente é composto de sala de jantar e estar juntas, pouco espaço com muita utilidade, como era nos tempos passados", conta. Misturando o contemporâneo e o antigo, ela apostou no tom azul para trazer aconchego, paz e suavidade ao ambiente.