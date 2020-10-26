É vapt-vupt! Papel de parede muda a cara do ambiente na hora

Para o quarto infantil a arquiteta Fernanda Calazans apostou no papel de parede mais divertido Crédito: Camila Santos

Lisos, listrados, estampados ou texturizados, os papéis de parede são resistentes e fáceis de aplicar. O revestimento é uma opção bonita e funcional para mudar a cara de um cômodo  com aplicação fácil e sem muita bagunça. "A função do papel é revestir as paredes e proporcionar texturas, formas e desenhos diferentes. Ele garante uma resistência maior a parede, alguns papéis têm a vantagem de aguentar limpeza com pano úmido", explica a arquiteta Fernanda Calazans.

O papel de parede é o diferencial nessa sala projetada pela arquiteta Fernanda Calazans Crédito: Camila Santos

Ela conta que não existe regras para escolher o item para decorar o ambiente. A escolha deve acontecer quando se deseja criar um destaque de textura ou estampa no ambiente. "Usamos muito em quartos, lavabos, salas, até mesmo ambientes corporativos, mas não existe regra. O ideal é partir do conceito do ambiente, o que deseja passar de sensação para então definir se será uma estampa ou uma textura", diz. É preciso ter cuidados de limpeza e atrito, além de evitar ambientes úmidos. "Evite usar em paredes onde passam as tubulações hidráulicas, o risco de infiltração é maior". E até mesmo a parede onde fica instalado o ar condicionado, que pode vazar no caso de algum problema técnico.

RENOVAÇÃO

Sadra Demoner, da Arte Assinada, diz que apostar no papel de parede é uma maneira de renovar a decoração usando apenas novos revestimentos. Para mudar o visual de casa sem sujeiras o uso do material é uma ótima sugestão, já que eles dão personalidade ao lar e são fáceis de aplicar. É importante que o estilo e as cores do papel de parede combinem com os móveis e acessórios como almofadas, cortinas e tapetes, lembra.

O efeito 3D das folhas grandes e o verde intenso do revestimento deixaram o lavabo com um aspecto Urban Jungle no projeto de Max Mello Crédito: Divulgação

O material pode ser aplicado em todos os cômodos, da sala ao banheiro. É preciso, apenas, saber escolher o que é ideal para cada espaço. A arquiteta Mônica Demoner explica que um dos primeiros passos para a aplicação do material é a escolha da parede certa, para garantir a durabilidade do revestimento. O local não deve ter muita exposição ao sol, nem apresentar furos, rachaduras e mofo.

TIPOS

Outra dica importante é a escolha do papel. Há vários tipos de materiais utilizados e a escolha do mais adequado influencia muito na durabilidade dele. "Para ambientes úmidos, chamados de áreas molhadas, como o banheiro, o ideal é utilizar os vinílicos, que são mais resistentes e laváveis. O lavabo com papel de parede, inclusive, já virou tendência", conta Mônica.

O quarto ganha uma nova cara com o papel de parede moderno Crédito: Divulgação

Se o morador quiser um efeito que amplie ou diminua algum espaço da casa, a escolha das cores e estampas tem esse poder. Para dar a sensação de amplitude, a melhor opção são cores claras e estampas pequenas. Para fazer o espaço parecer menor, escolha estampas grandes e cores mais escuras.