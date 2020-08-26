Decoração monocromática: saiba como acertar na tendência

No projeto de um quarto, a arquiteta Fernanda Calazans utilizou a mesma cor nas paredes e no teto Crédito: Divulgação

Já pensou em decorar o ambiente com uma única cor? Pois saiba que, independentemente de sua personalidade, dá para investir no monocromático, tendência que está em alta na decoração. A arquiteta Fernanda Calazans explica que tons monocromáticos são ideais para ambientes onde se quer destacar as formas dos mobiliários ou criar um impacto diferenciado.

"Monocromático não é sinônimo de monotonia, muito pelo contrário. Quartos monocromáticos são ótimos para criar pequenos mundos para descanso e são, ao mesmo tempo, inusitados. Se tiverem alguns pontos de contrastes, com pequenos toques de outras cores, o efeito é acentuado", explica.

Eduarda Santos, também arquiteta, diz que a decoração monocromática pode ser utilizada em duas situações, que são completamente opostas. "A primeira é aquela em que a pessoa tem personalidade e quer ousar. Ela pode escolher a decoração em um tom vibrante que fica com personalidade", explica.

Já a outra situação é para quem não gosta de muita cor, podendo mesmo assim fazer um ambiente monocromático com uma cor mais clara, como cinza ou rosa-claro, criando um espaço mais calmo, tranquilo e básico.

INVISTA NAS TEXTURAS

As profissionais contam que a brincadeira com tons neutros favorece áreas pequenas. "Cria a sensação de caixa e de profundidade. É ótimo para aplicar em ambientes compactos", diz Fernanda. Mas a dica principal para utilizar uma única cor é apostar nas texturas.

O ideal é trabalhar texturas, materiais e padronagens diferentes porque não fica um ambiente monótono. A textura tem uma variação de cor, o que dá uma tonalidade diferente e deixa o espaço mais interessante. Essas texturas podem ser inseridas em almofadas, tapetes, mantas de sofá e até cortinas, diz Eduarda.

Parede e poltrona: mesma cor para a decoração da sala Crédito: Reprodução/ Instagram

Procure investir em texturas diferentes e tons próximos da mesma cor. "Em um quarto, a pessoa pode usar todas as paredes e o teto da mesma cor, a cabeceira em um tom mais escuro, a roupa de cama um tom abaixo do da parede. O piso em ambientes monocromáticos precisa ser neutro. Pode ter textura, mas deve-se optar por cores que não criem muito contraste com a cor escolhida", indica Fernanda.