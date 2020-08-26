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Uma cor só

Decoração monocromática: saiba como acertar na tendência

Os tons monocromáticos são ideais para ambientes onde se quer destacar as formas dos mobiliários ou criar um impacto diferenciado

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 14:51
Projeto de Fernanda Calazans
No projeto de um quarto, a arquiteta Fernanda Calazans utilizou a mesma cor nas paredes e no teto Crédito: Divulgação
Já pensou em decorar o ambiente com uma única cor? Pois saiba que, independentemente de sua personalidade, dá para investir no monocromático, tendência que está em alta na decoração. A arquiteta Fernanda Calazans explica que tons monocromáticos são ideais para ambientes onde se quer destacar as formas dos mobiliários ou criar um impacto diferenciado.
"Monocromático não é sinônimo de monotonia, muito pelo contrário. Quartos monocromáticos são ótimos para criar pequenos mundos para descanso e são, ao mesmo tempo, inusitados. Se tiverem alguns pontos de contrastes, com pequenos toques de outras cores, o efeito é acentuado", explica.
Eduarda Santos, também arquiteta, diz que a decoração monocromática pode ser utilizada em duas situações, que são completamente opostas. "A primeira é aquela em que a pessoa tem personalidade e quer ousar. Ela pode escolher a decoração em um tom vibrante que fica com personalidade", explica.
Já a outra situação é para quem não gosta de muita cor, podendo mesmo assim fazer um ambiente monocromático com uma cor mais clara, como cinza ou rosa-claro, criando um espaço mais calmo, tranquilo e básico.

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INVISTA NAS TEXTURAS

As profissionais contam que a brincadeira com tons neutros favorece áreas pequenas. "Cria a sensação de caixa e de profundidade. É ótimo para aplicar em ambientes compactos", diz Fernanda. Mas a dica principal para utilizar uma única cor é apostar nas texturas. 
O ideal é trabalhar texturas, materiais e padronagens diferentes porque não fica um ambiente monótono. A textura tem uma variação de cor, o que dá uma tonalidade diferente e deixa o espaço mais interessante. Essas texturas podem ser inseridas em almofadas, tapetes, mantas de sofá e até cortinas, diz Eduarda.
Decoração monocromática
Parede e poltrona: mesma cor para a decoração da sala Crédito: Reprodução/ Instagram
Procure investir em texturas diferentes e tons próximos da mesma cor. "Em um quarto, a pessoa pode usar todas as paredes e o teto da mesma cor, a cabeceira em um tom mais escuro, a roupa de cama um tom abaixo do da parede. O piso em ambientes monocromáticos precisa ser neutro. Pode ter textura, mas deve-se optar por cores que não criem muito contraste com a cor escolhida", indica Fernanda. 
Ela acrescenta ainda que a dica sempre é não usar a mesma referência de cor em tudo. "A cartela monocromática precisa ter tons próximos e com a iluminação criar o efeito desejado". 

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