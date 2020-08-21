Veja ideias para usar o espelho redondo na decoração

O espelho redondo compõe o ambiente com a parede de tijolinho e o aparador Crédito: Reprodução/@meuapartamentinho

Você já deve saber que ampliar a sensação de espaço é apenas um dos recursos obtidos com o uso de um espelho. Além de funcional, um modelo especial, tem feito sucesso na decoração de diversos ambientes. É o espelho Adnet, também chamado de escandinavo, que se tornou peça queridinha da temporada. "Não é um simples espelho chapado na parede. Ele tem o detalhe do couro, que faz toda a diferença na peça, tem uma forma redonda. Ou seja, por si só, ele dá um 'up' na decoração", diz a arquiteta Eduarda Santos.

O espelho faz sucesso devido ao design bem arrojado Crédito: Pinterest

Abigail Soares, que também é arquiteta, conta que esse modelo se tornou muito popular por conta da sua versatilidade, já que combina com diferentes estilos de decoração. "O importante é saber combinar a paleta de cores do ambiente com os materiais e tonalidades aplicadas no espelho", sugere.

No quarto a peça é o detalhe central da decoração Crédito: Pinterest

A versatilidade da peça aparece principalmente através das alças. São diversas como couro, tecido, cordão e até correntes metálicas. "É justamente por conta de sua versatilidade que o espelho Adnet se tornou tão famoso, já que é possível adaptar suas alças e molduras de acordo com o ambiente no qual será utilizado. Basta utilizar a criatividade", diz Abigail.

HISTÓRIA

Jacques Adnet, arquiteto e designer francês, ficou conhecido por seu trabalho com materiais e combinações incomuns que o projetou internacionalmente, principalmente após a criação de móveis que integravam metal, vidro e couro.

No banheiro a alça marron do espelho faz contraste com o ambiente clean Crédito: Pinterest

Em 1950, Adnet, que já havia se tornado um ícone do luxo francês, firmou uma parceria com a grife Hermès, onde desenvolveu uma coleção inteira de móveis e acessórios cobertos de couro. Ali nasceria um de seus trabalhos mais conhecidos e replicados: uma peça redonda revestida com couro e dobradiças de latão cujo diferencial era uma alça de apoio.

PERSONALIDADE

O arquiteto Kassio Fontoura diz que o espelho faz sucesso devido ao design bem arrojado. "Atrai pessoas com gosto contemporâneo e também rústico. Ele tem a presença da cor mais escura na moldura e do couro que ajuda a trazer a sensação de aconchego. E cumpre a função decorativa e de funcionalidade. Uso muito em hall na entrada de apartamentos, banheiros e quartos".

Na sala ele reflete a parade de tijolinhos Crédito: Pinterest

Eduarda Santos diz que a cor da fita é que revela o estilo na decoração do ambiente. "Se usar o espelho Adnet com uma tira de couro preta, por exemplo, ele cai bem para um ambiente com estilo industrial. Já a tira de couro marrom pode ser combinado para o clássico".

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