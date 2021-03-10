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Ocupando o espaço

Como aproveitar o vão embaixo da escada na decoração

Aproveitar o vão embaixo da escada é uma saída inteligente, principalmente para os apartamentos e casas menores, que cada dia se tornam mais populares.

Publicado em 10 de Março de 2021 às 02:00

Publicado em 

10 mar 2021 às 02:00
Vão embaixo da escada
Posicionar um aparador ou buffet embaixo da escada é uma forma simples e prática de levar funcionalidade para o local Crédito: Divulgação/ Korman Arquitetos
Muitas vezes esquecido e inutilizado, o vão embaixo da escada pode ser aproveitado e se transformar em um cantinho funcional e até aconchegante. "O espaço sob a escada pode se transformar em despensa, home office, jardim de inverno. Basta deixar a criatividade solta e fazer um projeto bem pensado, que valoriza todos os cantinhos do lar”, diz a arquiteta Carina Korman. 
Aproveitar o vão embaixo da escada é uma saída inteligente, principalmente para os apartamentos e casas menores, que cada dia se tornam mais populares. “Toda escada permite explorar essa solução, independentemente de seu formato. Mas são as escadas retas, menos angulosas, que oferecem um maior espaço”, explica a arquiteta Ieda Korman. Veja como aproveitar o vão embaixo da escada.

Crie um jardim de inverno

Vão embaixo da escada
Leve um pouco de verde para dentro de casa – seja com vasos, seja delimitado por um chão de pedra ou até em forma de jardim vertical Crédito: Divulgação/ Korman Arquitetos
Uma forma leve e fresca de aproveitar o vão embaixo da escada é apostar em um jardim de inverno, levando um pouco de verde para dentro de casa – seja com vasos, seja delimitado por um chão de pedra ou até em forma de jardim vertical. “O importante é escolher bem as espécies de planta, que devem se adaptar bem à sombra”, dizem Ieda Korman. Para complementar, esculturas e pequenas fontes são perfeitas para criar o clima de aconchego.

Transformando em depósito

Vão embaixo da escada
As arquitetas fecharam o vão da escada, transformando-o em um depósito Crédito: Divulgação/ Korman Arquitetos
Para quem precisa de mais espaço para armazenamento, o vão embaixo da escada pode ser uma solução! É possível desenhar estantes sob medida ou, ainda, fechar o espaço, criando uma despensa ou depósito – como foi feito nesse projeto. “Completamos o cantinho com um carrinho-bar, com design de Jean Gillo”, diz Carina. 

Usando um aparador

Vão embaixo da escada
Transforme o vão da escada em um espaço para o bar com o uso de aparadores Crédito: Divulgação/ Korman Arquitetos
Posicionar um aparador ou buffet embaixo da escada é uma forma simples e prática de levar funcionalidade para o local. “Se a escadaria está próxima da cozinha ou sala de jantar, o buffet ainda funciona como apoio para copos, talheres e outros itens”, explicam Ieda. É possível aproveitar o mobiliário para criar um cantinho do bar, dispondo as principais bebidas e utensílios dos moradores. “O aparador é uma opção versátil, mas diversos mobiliários podem ser posicionados sob a escada. Um pequeno divã, ou até uma mesa para home office são capazes de transformar o vão, antes inutilizado, em um espaço funcional”, diz a arquiteta. 

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