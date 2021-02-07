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Aconchego

Decoração e aromas: saiba como tornar o seu ambiente mais relaxante

Vários elementos podem contribuir para tornar um espaço mais leve e aconchegante, saiba quais são e como adotá-los em seu ambiente
Cássia Rocha Souza

Cássia Rocha Souza

Publicado em 

07 fev 2021 às 02:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Decoração: cores claras, luz difusa e elementos que remetem à natureza ajudam a tornar o ambiente mais aconchegante.
Cores claras, luz difusa e elementos que remetem à natureza ajudam a tornar o ambiente mais leve Crédito: Reprodução Pinterest
A casa é - ou deveria ser - um lugar de descanso, afinal, depois de um dia corrido, o que todo mundo quer é relaxar. Além disso, desde o início da pandemia, como a maioria da população tem passado mais tempo em casa, os ambientes foram ressignificados e ganharam ainda mais importância. Por isso, criar um espaço que não colabore com o estresse do dia a dia agitado é fundamental.
Vários elementos podem contribuir para tornar um espaço mais leve e aconchegante, como as cores, os materiais dos móveis, o aroma e a luz.

Decoração

O designer de interiores Regilano Dornelas explica que investir em uma paleta de cores bem clean e uma variação de off-white não tem erro. “Vale usar os adornos em suas tonalidades e formatos variados. Utilizar plantas mesmo que sejam artificiais traz esse ar da natureza para dentro do ambiente. A madeira sem dúvida também é uma ótima opção”, afirma.
Utilizar tecidos também é uma boa pedida, seja em cortinas mais fluidas, tapetes ou em mantas nos estofados. "Eles transmitem a sensação de leveza. Seja no toque do veludo ou no conforto do linho”, destaca o designer.
Outra dica é apostar em elementos com texturas que mais se aproximam da realidade e da natureza, mesmo que não sejam naturais. "Quando for utilizar MDF (amadeirado), opte por tons que sejam mais próximos da realidade. Pense se já viu uma árvore parecida com a cor ou textura antes”, sugere. Tons como o freijó são coringas quando nos referimos a leveza. 
Plantas e madeira em tom freijó ajudam a recriar um ambiente mais natural. Crédito: Reprodução Pinterest

Iluminação

A iluminação faz toda a diferença. O profissional ressalta que as luzes são primordiais quando o assunto é um espaço leve. “É importante investir em lâmpadas de qualidade com bom IRC (Índice de Reprodução de Cor) e 2700 kelvin - tons quentes mais amarelados de luz. Elas trazem a impressão de conforto para qualquer ambiente”, afirma. Outra dica é deixar para utilizar a luz direta ou pontuada com fachos pequenos, apenas para destacar adornos. 

Aromas

óleos essenciais
Óleos essenciais ajudam a aromatizar o ambiente e influenciam diretamente no cérebro promovendo relaxamento. Crédito: Freepik
Esse é um detalhe que, muitas vezes, passa despercebido, mas é importantíssimo para ajudar a manter a leveza de um lugar. Segundo a aromaterapeuta Luriê Damiani, da Aromaterra, os cheiros atuam diretamente no cérebro, em um local relacionado com as memórias e as emoções. “Ao inalarmos um odor que está no ambiente, esse aroma (natural) atua em nós de forma terapêutica, relaxando ou estimulando, dependendo do óleo essencial utilizado, além de tornar o ambiente mais prazeroso e agradável”, explica.
É possível aromatizar seu ambiente com a ajuda de óleos essenciais. Os indicados para relaxamento são os óleos cítricos, como os de Laranja Doce, Limão e Tangerina. “Isso porque eles possuem linalol em sua composição, que reduz a ansiedade, assim como a Lavanda”, pontua Luriê.
O Capim Limão, possui citral e também é recomendado para ansiedade. "Ao mesmo tempo que relaxa, revigora. Hortelã-pimenta é bom para quem pensa demais e precisa de um frescor mental. Ylang Ylang ajuda a reduzir a pressão arterial, causando a sensação de relaxamento. Para uso pessoal, escolha sempre o óleo essencial que o seu nariz tiver mais afinidade”, finaliza a aromaterapeuta.

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