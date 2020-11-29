Lettering: transformar paredes em telas é tendência na decoração

Lettering em parede feito pela artista Emily Ohany Crédito: Divulgação / Risco de Risco

O lettering, técnica que consiste em desenhar letras à mão, e que mistura a escrita com ilustrações, é uma ferramenta para soltar a criatividade em inúmeras superfícies. A arte pode estar presente em quadros, canecas e onde mais a imaginação mandar, inclusive nas paredes. Antes eram apenas estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, que contavam com este tipo de arte, porém cada vez mais ele aparece também nas casas.

Emily Ohany é designer de interiores e artista de lettering com foco em design de paredes da Risco de Risco. Ela conta que sempre foi muito ligada à arte, mas que tudo começou realmente depois de ela fazer um desenho na parede de uma prima. "Quando postei, algumas pessoas começaram a pedir. A partir daí eu comecei a estudar mais sobre materiais e técnicas. E tudo foi dando certo, lembra.

Atualmente, a artista se encontrou na área, principalmente por conta do impacto que a arte causa nas pessoas. Quando você entra em um lugar que foi esteticamente pensado para te receber ali, você se sente bem e quer voltar outras vezes. No caso das casas, as paredes geralmente contam com elementos que remetem à família que reside ali. As pessoas se sentem realmente dentro de um lar, é uma sensação de aconchego, de família, que todo mundo gosta de sentir, pontua Emily.

EXCLUSIVIDADE

"Sempre tem a essência de quem contrata, então a pessoa se enxerga no trabalho pronto" Emily Ohany - Artista de lettering com foco em design de paredes

O lettering sempre existiu, mas há poucos anos ele tem sido reconhecido como uma forma de arte. E isso tem crescido bastante. A arte é algo que mexe com os sentimentos do ser humano, torna o ambiente mais aconchegante. Além disso, a adesão do comércio contribuiu para que ela fosse ligada à experiência que a pessoa vive naquele ambiente, explica Emily sobre a popularização do estilo.

Para a artista, a reação de quem contrata os serviços ao ver a parede finalizada é a melhor parte. É muito gratificante perceber que algo que você fez faz sentido pra alguém, acabo vivenciando isso diariamente.

Um dos principais fatores que colaboram com o sucesso do estilo de arte é a personalização, a artista conta que, mesmo quando são apresentadas referências, a arte de cada cliente é exclusiva e pensada a partir das características de cada pessoa ou local. Nunca vai ser igual , sempre tem a essência de quem contrata, então a pessoa se enxerga no trabalho pronto. As pessoas geralmente ficam super felizes, fotografam, postam, conta ela.

É PRECISO PREPARAR A PAREDE?

Emily salienta que qualquer parede pode receber a arte, o que muda é o material e o tempo de produção. Geralmente uso um marcador com ponta de feltro, só que ele não exerce sua funcionalidade total em paredes com muita textura, por exemplo. Por isso, em algumas superfícies, utilizamos pincel e tinta de parede. Além disso, em casos muito específicos, como paredes de porcelana, pode haver a necessidade de aplicar um papel de parede antes da pintura.

Então, é possível realizar em qualquer parede, mas é necessário fazer uma adaptação do material e da técnica, finaliza.

Pensando em aderir ao lettering? Confira algumas das possibilidades: