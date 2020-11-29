Lettering: transformar paredes em telas é tendência na decoração

O lettering, técnica que consiste em desenhar letras à mão, e que mistura a escrita com ilustrações, é uma ferramenta para soltar a criatividade em inúmeras superfícies. A arte pode estar presente em quadros, canecas e onde mais a imaginação mandar, inclusive nas paredes. Antes eram apenas estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, que contavam com este tipo de arte, porém cada vez mais ele aparece também nas casas.
Emily Ohany é designer de interiores e artista de lettering com foco em design de paredes da Risco de Risco. Ela conta que sempre foi muito ligada à arte, mas que tudo começou realmente depois de ela fazer um desenho na parede de uma prima. "Quando postei, algumas pessoas começaram a pedir. A partir daí eu comecei a estudar mais sobre materiais e técnicas. E tudo foi dando certo, lembra.
Atualmente, a artista se encontrou na área, principalmente por conta do impacto que a arte causa nas pessoas. Quando você entra em um lugar que foi esteticamente pensado para te receber ali, você se sente bem e quer voltar outras vezes. No caso das casas, as paredes geralmente contam com elementos que remetem à família que reside ali. As pessoas se sentem realmente dentro de um lar, é uma sensação de aconchego, de família, que todo mundo gosta de sentir, pontua Emily.
EXCLUSIVIDADE
"Sempre tem a essência de quem contrata, então a pessoa se enxerga no trabalho pronto"
O lettering sempre existiu, mas há poucos anos ele tem sido reconhecido como uma forma de arte. E isso tem crescido bastante. A arte é algo que mexe com os sentimentos do ser humano, torna o ambiente mais aconchegante. Além disso, a adesão do comércio contribuiu para que ela fosse ligada à experiência que a pessoa vive naquele ambiente, explica Emily sobre a popularização do estilo.
Para a artista, a reação de quem contrata os serviços ao ver a parede finalizada é a melhor parte. É muito gratificante perceber que algo que você fez faz sentido pra alguém, acabo vivenciando isso diariamente.
Um dos principais fatores que colaboram com o sucesso do estilo de arte é a personalização, a artista conta que, mesmo quando são apresentadas referências, a arte de cada cliente é exclusiva e pensada a partir das características de cada pessoa ou local. Nunca vai ser igual , sempre tem a essência de quem contrata, então a pessoa se enxerga no trabalho pronto. As pessoas geralmente ficam super felizes, fotografam, postam, conta ela.
É PRECISO PREPARAR A PAREDE?
Emily salienta que qualquer parede pode receber a arte, o que muda é o material e o tempo de produção. Geralmente uso um marcador com ponta de feltro, só que ele não exerce sua funcionalidade total em paredes com muita textura, por exemplo. Por isso, em algumas superfícies, utilizamos pincel e tinta de parede. Além disso, em casos muito específicos, como paredes de porcelana, pode haver a necessidade de aplicar um papel de parede antes da pintura.
Então, é possível realizar em qualquer parede, mas é necessário fazer uma adaptação do material e da técnica, finaliza.
Pensando em aderir ao lettering? Confira algumas das possibilidades: